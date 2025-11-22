El dictador venezolano Nicolás Maduro desestimó la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe y, en un acto con estudiantes, bailó ritmos tropicales y pidió que detengan la "guerra".

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró este viernes que las "asechanzas" de EU no lograrán detenerlo, durante un acto frente al Palacio Presidencial de Miraflores.

El evento, donde bailó ritmos tropicales junto a su esposa, se llevó a cabo en medio de la creciente tensión por el despliegue de buques de guerra de EU en el Caribe.

Maduro se dirigió a cientos de estudiantes que celebraban su día, enfatizando la "Venezuela en paz" frente a las maniobras militares de EU que incluyen el portaviones más grande del mundo.

Aunque Washington sostiene que el despliegue busca frenar el narcotráfico, Caracas lo denuncia como una "amenaza militar letal" con el objetivo de derrocar al régimen.

"Es viernes y ¿Qué pasa el viernes?, ¿Y qué vamos a hacer hoy? La Venezuela en paz, viernes en la noche se declara en rumba total, ¡Rumba, rumba, rumba! ¡Es viernes y me voy de rumba! ¡Y a mí no me para nadie!”.

Durante el evento, sonó una canción electrónica con frases en inglés del líder chavista, incluyendo la frase "no war, no crazy war, no, no, no, ¿Cómo se dice en inglés?, peace, peace, yes peace".

La tensión se intensificó con la previsión de la administración del presidente Donald Trump de declarar como organización terrorista al Cartel de los Soles, que vincula con Maduro. Una declaratoria de este tipo otorgaría soporte legal a una acción militar contra Venezuela.

Advertencia a la Aviación Civil

En un asunto relacionado con la seguridad, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió una advertencia a la aviación civil que transita por el espacio aéreo venezolano.

Razón: La FAA señala el riesgo derivado de la actividad militar intensificada y el deterioro de la situación de seguridad.

Recomendación: La autoridad estadounidense instó a todas las aeronaves que sobrevuelen o tengan operaciones en la región a mantener un nivel máximo de precaución.

Riesgo: La FAA considera que las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo las fases de aproximación, despegue y operaciones en tierra.

Antecedente: La operación antinarcóticos de EU ha dejado hasta el momento más de 80 muertos en una veintena de ataques contra presuntas narcolanchas.