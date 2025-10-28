Katie Austin Lee, de 40 años y originaria de Michigan, se declaró culpable de asesinato, tortura y agresión a un oficial de policía.

Una madre de 40 años admitió haber dado a su hijo adolescente una “sustancia que altera la mente” y haberlo apuñalado mortalmente un día antes de que cumpliera 18 años, alegando que lo hacía para cumplir con lo que ella describió como un “deseo de morir” del joven.

Katie Austin Lee, de Holland, se declaró culpable el miércoles 22 de octubre en el Tribunal del Condado de Ottawa de asesinato en segundo grado, tortura y agresión, resistencia y obstrucción a un oficial de policía, en relación con la muerte de su hijo, Austin Dean Pikaart, de 17 años, según registros judiciales en línea.

Durante la audiencia, Lee lloró mientras admitía haber administrado a su hijo una “droga o sedante” antes de cortarle la muñeca y la garganta, según un video difundido por Fox17.

Acuerdo judicial

Originalmente enfrentaba un cargo por asesinato en primer grado, que conlleva una pena obligatoria de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, Lee llegó a un acuerdo con la fiscalía antes de que iniciara el juicio.

Como parte de este acuerdo, enfrenta una sentencia de entre 60 y 90 años de prisión, que se dará a conocer el 19 de enero. El juez Jon Hulsing le explicó durante la audiencia que, al aceptar su declaración de culpabilidad, no sería elegible para libertad condicional hasta superar los 100 años de edad, a lo que Lee respondió afirmativamente, entre lágrimas.

Los hechos

El caso salió a la luz el 21 de febrero a las 4:15 a.m., cuando Katie Austin Lee llamó al 911 para reportar la apuñalada en su apartamento de Bay Pointe, en Holland.

“La llamante Katie Lee dijo a la central que no podía lograr que su hijo siguiera respirando” , explicó el sargento detective Brent Sluiter, según una transcripción de la audiencia.

Durante la llamada, Lee afirmó que su hijo le había pedido que la ayudara a “detener su respiración” porque no quería cumplir 18 años. Cuando los oficiales llegaron al apartamento, Lee los confrontó portando un cuchillo, por lo que fue necesario usar un Taser para detenerla.

Dentro del apartamento, los policías encontraron el cuerpo de Austin, quien según la autopsia falleció por un corte profundo en la garganta. Según los informes, Lee incluso dijo a los oficiales que la mataran “para poder estar con su hijo”.

Un GoFundMe organizado por Alisa Pikaart describe a Austin como un joven “cariñoso, divertido, juguetón y, sobre todo, que amaba y cuidaba a su familia y amigos”.

“Amaba los videojuegos y todo lo relacionado con el espacio y las galaxias. Algún día planeamos lanzar sus cenizas al espacio en un cohete real. Fue un verdadero honor conocerlo y será profundamente extrañado”, escribió Alisa.