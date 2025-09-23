El presidente francés Emmanuel Macron fue detenido momentáneamente por la policía de Nueva York previo a la Asamblea de la ONU.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, vivió un inusual momento en Nueva York cuando fue retenido por un operativo policial en las inmediaciones de la sede de Naciones Unidas, previo a la apertura de la Asamblea General.

Los agentes explicaron al mandatario que las calles estaban cerradas para permitir el paso de un convoy oficial, lo que impidió que su vehículo avanzara. Macron, acompañado por parte de su comitiva, debió esperar en la vía pública mientras los uniformados mantenían el perímetro cerrado.

En medio de la situación, Macron realizó una llamada telefónica a su homólogo estadounidense, Donald Trump, con quien mantuvo un intercambio en tono amistoso. “¿Cómo estás? ¿Adivina qué? Estoy esperando en la calle porque todo está bloqueado por ti”, se escucha en las imágenes difundidas por medios franceses como Brut y BFMTV.

El mandatario francés agregó que aprovecharía el encuentro para hablar con Trump sobre temas internacionales, incluyendo la situación en Gaza, tras el reciente reconocimiento de Palestina por parte de Francia.

French President Macron phoned US President Trump after being stopped at a New York street blocked off for his US counterpart's motorcade during the United Nations General Assembly pic.twitter.com/dIk13aIu7I — Reuters (@Reuters) September 23, 2025

De acuerdo con la agencia AFP, Macron explicó a un policía que se dirigía a la embajada francesa, aunque el agente insistió en que debía esperar la liberación del área. El entorno del presidente galo informó que la llamada con Trump fue “cálida y amistosa”, y sirvió para revisar asuntos de la agenda bilateral e internacional.

El episodio rápidamente se viralizó en redes sociales por la imagen poco común de un jefe de Estado bloqueado en plena calle neoyorquina por un operativo de seguridad.