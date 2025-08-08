La madrugada del sábado 9 de agosto será visible la Luna de Esturión, una de las lunas llenas más llamativas del año.

La madrugada del sábado 9 de agosto marcará la aparición de la Luna de Esturión, una de las lunas llenas más significativas del calendario astronómico. El nombre proviene de las tribus originarias de América del Norte, quienes identificaban agosto como el mejor mes para capturar esturiones en los grandes lagos.

Este fenómeno no solo destaca por su belleza visual, sino también por su impacto en las mareas y su coincidencia con eventos celestes adicionales, como alineaciones planetarias visibles antes del amanecer.

Según el sitio especializado Star Walk, la fase exacta de Luna llena ocurrirá a las 07:55 GMT, lo que corresponde a la 1:00 a.m. del sábado (hora del centro de México). No obstante, la Luna será visible en su plenitud durante toda la noche del viernes 8 y la madrugada del sábado 9 de agosto.

Para una mejor experiencia, se recomienda buscar zonas con cielo despejado, alejadas de la contaminación lumínica.

Consejos para fotografiar la Luna de Esturión

Si planeas capturar el evento, ya sea con cámara profesional o teléfono móvil, ten en cuenta las siguientes recomendaciones:

Usa un trípode para evitar movimientos que puedan generar imágenes borrosas.

Activa el modo nocturno o profesional en tu celular y ajusta manualmente la exposición.

Si usas una cámara DSLR o sin espejo, emplea un teleobjetivo y configura:

ISO: 100 a 400

Apertura: f/8

Velocidad de obturación: 1/125 segundos

Activa el temporizador para evitar que el movimiento de tus dedos arruine la toma.

Aplicaciones recomendadas para seguir el cielo nocturno

Para quienes deseen monitorear la ubicación exacta de la Luna y otros eventos astronómicos, estas apps pueden ser de gran utilidad:

Star Walk 2

Sky Tonight

Sky Live: Heavens Above

Constellation Map Mobile

Guía del cielo nocturno