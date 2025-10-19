El golpe del 19 de octubre de 2025 en la Galería de Apolo —al menos nueve joyas sustraídas en 4–7 minutos y la corona de la emperatriz Eugenia recuperada dañada— se suma a una cadena de robos que han marcado al museo.

La banda que irrumpió en el Louvre usó plataforma elevadora para forzar una ventana en zona de obras, rompió vitrinas de la Galerie d’Apollon y huyó en motocicletas con piezas de las joyas de la Corona francesa.

El operativo duró menos de siete minutos; una de las piezas —la corona atribuida a Eugenia de Montijo— fue hallada rota cerca del museo, informaron Interior y Cultura.El recinto cerró por “razones excepcionales” mientras peritos revisan CCTV e inventario.

Precedentes: del “golpe” que hizo famosa a la Gioconda…

El 21 de agosto de 1911, Vincenzo Peruggia sustrajo la Mona Lisa haciéndose pasar por empleado y ocultando la obra hasta salir del edificio; el robo se descubrió al día siguiente y el cuadro apareció en 1913 en Florencia. El caso transformó la seguridad del museo y catapultó la fama de la pintura.

…a misterios sin resolver

En 1971, el Louvre reportó la desaparición de “La ola” de Gustave Courbet; la pintura nunca fue recuperada. También se registran pérdidas de obras de Jean-Baptiste-Siméon Chardin bajo circunstancias poco claras, de acuerdo con recuentos especializados.

La Galería de Apolo y las joyas de la Corona

La Galerie d’Apollon custodia parte de las joyas de la Corona —colección con piezas como los diamantes Regent, Sancy y Hortensia, además de parures decimonónicos—, un acervo con historia de saqueos y dispersión desde el siglo XVIII. La corona de Eugenia que hoy centra la investigación figura con 1,354 diamantes y 56 esmeraldas, según fichas del propio museo.

Autoridades francesas califican el golpe de “profesional” y advierten que joyas históricas son difíciles de revender: suelen desmantelarse para borrar su rastro. El caso reaviva el debate sobre protocolos en salas icónicas y presupuestos de modernización de seguridad, tras años de afluencia récord y obras en curso.