El gobierno de Estados Unidos busca que los aspirantes al Programa de Visas de Diversidad presenten copia digital de su pasaporte vigente como requisito de inscripción a partir del proceso 2026, con el fin de reforzar la seguridad y prevenir fraudes.

El gobierno de Estados Unidos presentó una propuesta para modificar el Programa de Visas de Diversidad, conocido como Lotería de Visas, que contempla la obligación de incluir una copia digital del pasaporte vigente al momento de la inscripción.

De aprobarse, la medida aplicará a partir del proceso 2026, cuyo sorteo definirá a los seleccionados para la Lotería de Visas 2027. El registro oficial está previsto para abrir en octubre de 2025.

Los aspirantes deberán:

Ingresar un número de pasaporte válido y vigente

Subir una imagen nítida de la página que contenga fotografía y firma del titular

Asegurarse de que el archivo esté en formato JPEG, con un peso máximo de 5 MB

Solicitudes con pasaportes vencidos, imágenes ilegibles o cargas incompletas serán descartadas automáticamente.

De acuerdo con el Departamento de Estado, el cambio busca prevenir fraudes de identidad, evitar inscripciones no autorizadas y fortalecer los controles de seguridad del programa, vigente desde 1990.

Se contemplan excepciones para personas apátridas, residentes de países bajo regímenes comunistas y quienes cuenten con una dispensa oficial emitida por el gobierno estadounidense.

El programa está abierto a ciudadanos de países con baja tasa migratoria hacia EU en los últimos cinco años. Entre los requisitos figuran:

Haber completado el nivel medio superior o contar con al menos dos años de experiencia laboral en ocupaciones específicas

No pertenecer a países excluidos como México, Cuba, Colombia, Brasil, China, India, Haití o Venezuela, entre otros

Los solicitantes deben registrarse de manera gratuita en dvprogram.state.gov y, en caso de ser seleccionados, pagar la tarifa consular de 330 dólares y asistir a una entrevista en la embajada o consulado correspondiente.