Tras el Ángelus de este domingo 26 de octubre de 2025, el Papa León XIV expresó su “cercanía” con las poblaciones de México oriental afectadas por las lluvias e inundaciones y encomendó a las víctimas “por intercesión de la Virgen”.

El Papa León XIV manifestó este domingo su cercanía con las comunidades de México oriental afectadas por inundaciones recientes y pidió rezar por las familias y “encomendar al Señor las almas de los difuntos”, en un mensaje posterior al Ángelus pronunciado en la Plaza de San Pedro.

" Expreso mi cercanía a las poblaciones de México oriental… Rezo por las familias y por todos aquellos que sufren a causa de esta calamidad, y encomiendo al Señor, por intercesión de la Virgen Santa, las almas de los difuntos”, dijo el Pontífice, de acuerdo con la transcripción oficial del Vaticano.

El Vaticano detalló que el mensaje se dio durante el saludo dominical tras el rezo mariano; en su intervención, el Papa exhortó a perseverar en la oración por la paz mediante el Rosario, recordando el sufrimiento de niñas y niños, madres, padres y personas mayores en zonas de guerra. El llamado se enmarca en una jornada con miles de fieles y peregrinos en la Plaza de San Pedro.

Más temprano, en la Basílica de San Pedro, León XIV presidió la Misa por el Jubileo de los Equipos Sinodales y subrayó que la regla suprema en la Iglesia “es el amor”, afirmando que “nadie está llamado a mandar, todos lo son a servir”, con un llamado a construir una Iglesia humilde, acogedora y en escucha.



