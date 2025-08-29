Los Labubu, muñecos de peluche creados en Hong Kong y popularizados por Pop Mart, han pasado de ser un fenómeno en Corea del Sur a convertirse en el juguete de moda en Hollywood, con celebridades como Lady Gaga y Naomi Osaka sumándose a la tendencia.

El Labubu, un elfo travieso diseñado hace más de una década por el ilustrador hongkonés Kasing Lungse, se ha convertido en un fenómeno cultural global gracias a la estrategia de Pop Mart, que lo transformó en un juguete de colección bajo el modelo de cajas sorpresa.

El concepto, conocido como blind box, ha sido clave en su éxito: el comprador no sabe qué versión del muñeco obtendrá hasta abrir el paquete, lo que genera expectativa y coleccionismo.

Un negocio millonario y el furor por las ediciones limitadas

Los precios regulares de una caja oscilan entre 15 y 30 dólares, pero en el mercado de reventa las cifras se disparan.

Una edición de colaboración Labubu x Vans Old Skool alcanzó los 10,000 dólares en julio.

x Vans Old Skool alcanzó los en julio. En junio pasado, una figura tamaño real de 1.2 metros se vendió en la Subasta Internacional Yongle en Pekín por 170,000 dólares, marcando un récord para la franquicia.

Celebridades impulsan la moda en Hollywood

Tras arrasar en Asia con figuras como Lisa de Blackpink, el boom llegó a Estados Unidos.

Naomi Osaka mostró en el US Open su Labubu "Billie Jean Bling", decorado con cristales Swarovski .

mostró en el su "Billie Jean Bling", decorado con . Lady Gaga luce un Labubu personalizado en un bolso Hermès .

luce un personalizado en un . David Beckham, Rodrigo De Paul, Rihanna, Kim Kardashian y Dua Lipa también se han sumado a la tendencia.

Hoy, los peluches se exhiben en barrios como Chinatown y Little Tokyo en Los Ángeles, así como en puestos callejeros del Paseo de la Fama, compartiendo espacio con souvenirs tradicionales.



