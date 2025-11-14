El vicepresidente adelantó que discutirá con el presidente 47° Donald Trump si buscará la candidatura republicana, aunque aseguró que por ahora su atención está en los comicios de medio mandato.

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, abrió la puerta este jueves a una eventual candidatura presidencial para 2028, aunque aseguró que por ahora está concentrado en las elecciones de medio mandato de 2026.

Durante una entrevista con Sean Hannity en Fox News, Vance reconoció que ha pensado en el escenario posterior a los comicios legislativos, pero subrayó que su prioridad es desempeñar su cargo actual. "El pueblo estadounidense me eligió para hacer un trabajo y mi responsabilidad es cumplirlo" , señaló.

Te puede interesar Rechazan entrada a EU a turista por 'meme' de JD Vance en su celular

Hannity le preguntó si consideraba competir por la presidencia una vez concluidos los comicios intermedios. Vance respondió que analizará el tema directamente con el presidente 47° de Estados Unidos, Donald Trump, después de las elecciones, aunque insistió en que adelantarse podría restarle eficacia a su labor como vicepresidente.

Vance también afirmó que está "muy enfocado" en los comicios de 2026, al advertir que, en su opinión, un triunfo demócrata pondría en riesgo el proyecto económico impulsado por la actual administración. Señaló que algunas políticas requieren tiempo para dar resultados y dijo no querer que "los demócratas arruinen" lo que se ha implementado en los últimos meses.

JUST IN — VP Vance addresses potential 2028 presidential run in exclusive @seanhannity interview: "We're gonna win the midterms. We're gonna do everything that we can to win the midterms. And then after that, I'm gonna sit down with the president of the United States and talk to… pic.twitter.com/WNelaoph2D — Fox News (@FoxNews) November 14, 2025

El vicepresidente añadió que, tras la jornada electoral, se sentará con Trump para discutir el futuro político y definir si buscará convertirse en aspirante republicano rumbo a 2028, un proceso en el que encuestas iniciales ya lo colocan entre los favoritos del ala MAGA (Make America Great Again) y competitivo frente al gobernador de California, Gavin Newsom, posible candidato demócrata.