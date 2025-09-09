Un jabalí de 136 kilos rompió la puerta de cristal de una casa en Lehigh Acres, Florida, y atacó a un perro. El dueño, un hombre de 82 años, resultó ileso.

La tranquilidad de un vecindario en Lehigh Acres, Florida, se vio alterada cuando un jabalí de 136 kilos irrumpió en la vivienda de Edward Wells, de 82 años, mientras éste armaba un rompecabezas en su iPad.

El animal destrozó la puerta corrediza de cristal, ingresó al domicilio y atacó a Bailey, el perro de la familia, que terminó con heridas que requirieron sutura.

“De repente hubo una explosión, fue más fuerte que una escopeta. Pensé que nos habían puesto una bomba, pero apareció una cosa enorme y negra”, declaró Wells a medios locales.

El hombre intentó enfrentar al jabalí con su andador, pero el animal se giró hacia él, obligándolo a retroceder.

Intervención policial

El jabalí permaneció unos 45 minutos dentro de la casa, incluso comiendo trozos de vidrio, antes de que llegaran agentes de policía y bomberos.

Al intentar atraparlo con un lazo, el animal embistió a los oficiales e incluso persiguió a uno de ellos hasta la puerta, según se observa en un video difundido en redes sociales. Finalmente, el jabalí escapó y continúa suelto en la zona.

A wild boar broke through a sliding glass door at a Lehigh Acres home and led Lee County deputies on a chase. More: https://t.co/6qx2MW1zar pic.twitter.com/09XajNhjIi — Gulf Coast News (@GCNNow) September 5, 2025

Bailey, el perro atacado, se recupera tras recibir puntos de sutura. Wells exhortó a la comunidad a mantenerse alerta: “Es un animal enorme y no es amigable con las personas”.

La inusual irrupción provocó comentarios divididos en redes. Mientras algunos usuarios bromearon con la posibilidad de cenar “jamón y tocino”, otros expresaron preocupación por el aumento de jabalíes en zonas urbanas del sureste de Estados Unidos.