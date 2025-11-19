Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que realizaron bombardeos sobre objetivos de Hamas en la Franja de Gaza, en respuesta a disparos contra sus tropas cerca de Khan Younis que, según el Ejército, violan el alto el fuego.

En un comunicado difundido en X, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que realizaron bombardeos aéreos sobre objetivos de Hamas en distintos puntos de la Franja de Gaza, como respuesta a disparos efectuados contra sus tropas en la zona de Khan Younis durante la mañana de este miércoles.

El incidente se registró en el lado oriental de la llamada Línea Amarilla, una franja bajo control de las FDI y sujeta al acuerdo de alto el fuego firmado entre las partes. De acuerdo con el Ejército israelí, el enfrentamiento no dejó soldados heridos.

En el mensaje publicado en redes sociales, los militares señalaron que el ataque de Hamas “constituye una violación del acuerdo de alto el fuego”, argumento bajo el cual justificaron la operación aérea.

La Defensa Civil de Gaza elevó a 22 el número de personas fallecidas este miércoles a consecuencia de los ataques israelíes. De acuerdo con el relato del organismo, los bombardeos impactaron zonas del norte y del sur de la Franja, en un contexto donde el alto el fuego sigue formalmente en vigor.

La agencia palestina Wafa informó que el sábado previo el Ejército israelí ya había realizado bombardeos en distintas áreas, incluyendo las afueras del barrio de Shujaiya, al este de la ciudad de Gaza, mientras que buques de la armada abrieron fuego hacia la costa de Rafah, en el sur.

Desde la entrada en vigor de la tregua, el 10 de octubre, las fuerzas israelíes han llevado a cabo varias operaciones militares en Gaza, que atribuyen a supuestas violaciones del alto el fuego por parte de miembros del grupo islamista.

En su comunicado, las FDI insistieron en que el fuego abierto desde la zona de Khan Younis constituye una violación directa del acuerdo de alto el fuego. Bajo esa lectura, la respuesta militar se enmarca —según su postura— en el derecho de defensa frente a la presencia de “operativos terroristas” en las inmediaciones de posiciones israelíes.

Del lado palestino, las acciones son interpretadas como una vulneración de la tregua y un incremento de la presión sobre una población ya afectada por meses de hostilidades y restricciones.

En paralelo a la escalada en el terreno, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este lunes una resolución impulsada por Estados Unidos sobre Gaza, basada en un plan de 20 puntos atribuido al presidente Donald Trump. El texto contempla la creación de una Fuerza de Seguridad Internacional (ISF, por sus siglas en inglés) con mandato hasta diciembre de 2027.

La ISF tendrá como funciones asegurar las fronteras de Gaza con Israel y Egipto, proteger a la población civil, garantizar los corredores humanitarios y capacitar a una nueva fuerza policial palestina, según establece la resolución.

La iniciativa fue avalada con 13 votos a favor y las abstenciones de China y Rusia. Durante la sesión, en la que participó el embajador israelí pero no hubo representación palestina, el embajador de EU ante el organismo, Mike Waltz, llamó primero a apoyar el proyecto y después felicitó a los integrantes del Consejo por “unirse” para aprobarlo.

De acuerdo con Waltz, la resolución busca negar a Hamas la posibilidad de reconstituirse militarmente en Gaza y, al mismo tiempo, garantizar que “el pueblo de Gaza pueda alimentarse”. La aprobación del documento abre la puerta a un despliegue internacional que, en los hechos, modificaría el control de la seguridad sobre el enclave, tradicionalmente disputado entre Israel y las autoridades palestinas.