Israel lanzó un ataque contra la sede política de Hamas en Doha, Qatar, mientras líderes del grupo discutían una propuesta de alto al fuego.

Israel confirmó haber atacado el martes la sede política de Hamas en Doha, Qatar, donde líderes del grupo se reunían para analizar una propuesta de cese al fuego en Gaza. El bombardeo, ocurrido en territorio de un aliado clave de Estados Unidos, representa una escalada sin precedentes en el conflicto.

Qatar calificó el hecho como una “violación flagrante de las leyes internacionales” y recibió el respaldo de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. La Casa Blanca aseguró que fue notificada previamente, pero se deslindó de la acción. El presidente Donald Trump la consideró un “incidente desafortunado que no contribuye a la paz”.

Hamas confirmó la muerte de cinco miembros, entre ellos el hijo del líder Khalil al-Hayya y varios escoltas, aunque señaló que su cúpula sobrevivió. El Ministerio del Interior de Qatar reportó un agente de seguridad fallecido y varios heridos.

El ataque ocurrió justo cuando la mediación internacional, con participación de Egipto y Qatar, buscaba destrabar un acuerdo que incluyera liberación de rehenes y alto al fuego.

Netanyahu asume responsabilidad

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que “Israel inició y ejecutó la operación, y asume plena responsabilidad”. Señaló que la decisión se tomó tras ataques en Jerusalén y Gaza que causaron bajas militares y civiles.

El Foro de Familias de Rehenes en Israel expresó “profunda preocupación” al advertir que la acción podría poner en peligro a quienes siguen en cautiverio. “El tiempo de nuestros familiares se agota”, señaló en un comunicado.

El secretario general de la ONU, António Guterres, instó a las partes a “trabajar hacia un alto al fuego permanente, no a destruirlo”. Líderes árabes calificaron la ofensiva como un ataque directo a la soberanía de Qatar y un golpe a las conversaciones de paz.