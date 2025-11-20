Un incendio en una de las carpas de la Zona Azul de la COP30 en Belém, Brasil, forzó la evacuación de delegados y equipos técnicos a un día del cierre de la cumbre climática.

Un incendio registrado en el recinto principal de la COP30 obligó este jueves a la evacuación preventiva de delegados, ministros y equipos técnicos en la ciudad amazónica de Belém, Brasil, a tan solo un día del cierre formal de la cumbre climática de la ONU.

El fuego comenzó poco antes de las 14:30 horas locales en una de las carpas de la Zona Azul, el área bajo administración directa de Naciones Unidas donde se ubican las salas de negociación y los pabellones nacionales.

La emergencia interrumpió de forma abrupta las discusiones sobre transición energética, eliminación de combustibles fósiles y acuerdos de adaptación climática en las que participaban representantes de cerca de 200 países.

De acuerdo con los primeros reportes, decenas de personas que participaban en reuniones debieron salir de forma ordenada por las salidas de emergencia tras activarse el protocolo de seguridad. Testigos relataron momentos de tensión mientras columnas de humo se extendían por el pabellón central, donde minutos antes había intervenido el secretario general de la ONU, António Guterres.

Brigadistas de la organización y personal de bomberos de un cuartel cercano respondieron de inmediato y lograron controlar las llamas en cuestión de minutos. Autoridades brasileñas confirmaron posteriormente que no hubo personas lesionadas.

La acción incluyó el uso de extintores por parte del personal de la ONU, seguido del ingreso de los cuerpos de emergencia locales, que concluyeron las labores de control y enfriamiento de la zona afectada.

Brasil descarta cancelación de la COP30

El ministro de Turismo de Brasil, Celso Sabino, aseguró en declaraciones televisivas que el incidente no modificará el cronograma de la conferencia climática.

“No hay posibilidad de cancelar la COP, que está siendo un éxito. La conferencia acabará mañana como estaba previsto”, afirmó.

En conferencia conjunta, el gobernador del estado de Pará, Helder Barbalho, reiteró que todas las personas fueron desalojadas de forma segura y que la evacuación se desarrolló conforme a los protocolos establecidos para eventos de esta magnitud.

La organización de la COP30 insistió en que ningún documento de negociación ni reuniones de alto nivel resultaron afectados de manera irreversible y que los equipos técnicos continuaron, en paralelo, con la revisión de textos y compromisos pendientes.

Posibles causas y zona afectada

La causa del incendio aún no ha sido determinada. Funcionales del evento señalaron de forma preliminar que las hipótesis incluyen un cortocircuito, la sobrecarga de un dispositivo electrónico o un accidente menor en el área de servicios.

El siniestro se registró en una zona cercana al pabellón de la India, aunque hasta ahora no se ha detallado el alcance exacto de los daños materiales ni si alguna delegación deberá reubicarse en lo que resta de la cumbre.

Mientras los bomberos realizaban inspecciones finales dentro del perímetro, delegados de gobiernos, representantes de organismos internacionales y ONG esperaron en áreas externas bajo una llovizna ligera, en tanto se restablecían las condiciones de seguridad.

Sede amazónica bajo presión logística y de seguridad

La elección de Belém, capital del estado de Pará y puerta de entrada a la Amazonía brasileña, ya había planteado retos logísticos para la organización de la COP30. El alto costo del alojamiento, la capacidad hotelera limitada y las exigencias de infraestructura motivaron reclamos de diversas delegaciones y organizaciones participantes.

A ello se suman preocupaciones de seguridad. Hace una semana, la ONU envió una carta formal al gobierno brasileño para solicitar el fortalecimiento de los controles, luego de que un grupo de manifestantes indígenas irrumpiera temporalmente en un área protegida del recinto durante una protesta.

Este jueves, la jornada avanzaba con normalidad hasta el inicio del incendio, justo cuando los negociadores abordaban los últimos temas técnicos y trabajaban en borradores de compromisos para frenar la deforestación, ampliar el financiamiento climático y reforzar la protección de los pueblos amazónicos.

El episodio detuvo temporalmente las conversaciones en la Zona Azul, pero la presidencia brasileña de la COP30 y los portavoces de la ONU insistieron en que la evacuación se realizó de manera ordenada y efectiva, y que el calendario de la agenda climática global se mantiene.