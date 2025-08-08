El incendio Canyon, activo desde el jueves al norte de Los Ángeles, ha destruido cerca de 2 mil hectáreas y provocado la evacuación de 2 mil 700 personas en los condados de Los Ángeles y Ventura.

Un incendio forestal desatado en una región montañosa al norte de Los Ángeles ha obligado a evacuar al menos a 2 mil 700 personas, luego de que las llamas consumieran alrededor de 2 mil hectáreas en menos de 24 horas. El fuego, bautizado como incendio Canyon, comenzó la tarde del jueves y continúa sin control, informaron autoridades locales este viernes.

Según Andrew Dowd, vocero del Departamento de Bomberos del Condado de Ventura, se emitieron órdenes de evacuación en al menos diez zonas repartidas entre los condados de Los Ángeles y Ventura.

El incendio se encuentra activo justo al sur del lago Piru, dentro del Bosque Nacional Los Padres, una reserva natural frecuentemente afectada por incendios en los últimos años. También se extiende cerca del lago Castaic, área que ya había sido afectada por otro incendio importante en enero.

A las 6:00 a.m. del viernes, más de 400 bomberos estaban desplegados para contener el avance de las llamas, que en sus primeras cinco horas arrasaron seis kilómetros cuadrados. Las autoridades advirtieron que el fuego sigue extendiéndose hacia el este, alimentado por condiciones secas y fuertes ráfagas de viento.

Mientras se combate el incendio Canyon, otro fuego forestal de gran magnitud permanece activo en el mismo bosque nacional, con más de 44 mil hectáreas consumidas tras ocho días de actividad. Este siniestro, considerado el mayor del año en California, amenaza a cientos de viviendas y ha exigido el despliegue de recursos a gran escala.

Kathryn Barger, supervisora del condado de Los Ángeles, instó a los residentes de las zonas afectadas a obedecer las órdenes de evacuación y mantenerse atentos a la información oficial. “La prioridad es proteger la vida de las personas y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia”, declaró.

Impacto económico global de los incendios

El contexto global subraya la gravedad del fenómeno: según el reasegurador suizo Swiss Re, los desastres naturales —incluidos los incendios en California— provocaron pérdidas económicas por 135 mil millones de dólares solo en la primera mitad de 2025.