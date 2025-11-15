Miles de fieles se congregaron en el municipio de Crato, estado de Ceará, para la inauguración de una estatua de Nuestra Señora de Fátima de 54 metros de altura, considerada la imagen de la Virgen María más grande del mundo.

Miles de personas se congregaron la noche del jueves en el municipio de Crato, en el estado brasileño de Ceará, para presenciar la inauguración de la estatua de la Virgen María más grande del mundo, dedicada a Nuestra Señora de Fátima.

El monumento alcanza los 54 metros de altura y supera así al emblemático Cristo Redentor de Río de Janeiro, cuya figura mide 38 metros. De acuerdo con el gobierno de Ceará, se trata de la imagen mariana más alta del planeta, lo que la convierte en un nuevo símbolo para la fe católica en Brasil y en un referente del turismo religioso.

La ceremonia de inauguración incluyó una misa especial oficiada en un escenario instalado frente al monumento, seguida de la bendición formal de la imagen. El programa contempló además presentaciones musicales de artistas religiosos reconocidos, entre ellos la Hermana Raquel, Patrícia y el padre Fábio de Mello, una de las principales atracciones de la noche, según el medio local G1.

Desde temprana hora, miles de devotos y peregrinos llegaron al lugar para asegurar un buen sitio y participar en la celebración, que se extendió por varias horas en un ambiente marcado por la emoción, la música religiosa y manifestaciones de fe.

¿Cómo impacta la inauguración?

La devoción a la Virgen de Fátima tiene raíces profundas en la región del Cariri, donde se ubica Crato. Autoridades locales señalaron que la construcción de la estatua responde tanto a esa tradición religiosa como al propósito de fortalecer la identidad cultural y espiritual de la zona.

De acuerdo con el gobierno estatal, el proyecto fue concebido como un homenaje a Nuestra Señora de Fátima y como una forma de consolidar a Crato como destino de referencia para los fieles católicos en Brasil y en el exterior.

Con la inauguración del monumento, se espera un repunte significativo del turismo religioso en la región, lo que podría dinamizar la economía local mediante mayor afluencia de visitantes, desarrollo de servicios turísticos y fortalecimiento de los lazos de la comunidad con su patrimonio espiritual.