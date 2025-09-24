Próspero Coronel-Sanchez, alias 'El Pro', y José Luis Angulo Soto, alias 'Mi Niño', habrían traficado cientos de kilos de drogas entre 2020 y 2025 en beneficio del Cártel de Sinaloa, organización considerada terrorista por EU.

La Administración del presidente Donald Trump reveló este miércoles cargos criminales por narco-terrorismo en contra de dos presuntos altos miembros del Cártel de Sinaloa acusándolos de traficar drogas ilícitas, incluido fentanilo, desde México hasta el área metropolitana de Saint Louis, Missouri.

Según una acusación de un gran jurado ante la Corte Federal del Distrito Sur de Illinois, Próspero Coronel-Sanchez, alias 'El Pro', y José Luis Angulo Soto, alias 'Mi Niño', habrían traficado cientos de kilos de drogas entre 2020 y 2025 en beneficio del Cártel de Sinaloa, organización considerada terrorista por EU.

"El Cártel de Sinaloa depende del narcotráfico para financiar su terrorismo contra el pueblo de EU mientras esparce veneno en nuestras comunidades" , dijo la Fiscal General, Pam Bondi, al dar a conocer los cargos.

Además de los cargos por narcoterrorismo contra 'El Pro' y 'Mi Niño' que se presume están en territorio mexicano, la acusación incluye cargos por narcotráfico en contra de otros 24 individuos en los estados de Arizona, California, Oklahoma, Illinois así como en México y que formarían parte de la red de distribución.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, agencias estadounidenses lograron arrestar durante la semana pasada a 15 de los acusados en operaciones coordinadas dentro de territorio estadounidense.

"Esta no es una operación callejera, sino una red de tráfico del cártel que ha inundado el Medio Oeste (de EU) con cantidades significativas de fentanilo, metanfetamina y cocaína. Continuamos la lucha, utilizando todos los recursos del Gobierno de EU para destruir al Cártel de Sinaloa" , dijo por su parte Terry Cole,el director de la Administración para el Control de Drogas de EUY (DEA, por sus siglas en en inglés).

Apenas en febrero de 2025, el Departamento de Estado de EU designó al Cártel de Sinaloa como una Organización Terrorista Extranjera (FTO, en inglés) lo que permite al Departamento de Justicia presentar cargos criminales por terrorismo contra líderes, miembros y personas que asistan a dicha organización.

La acusación revelada este miércoles deriva de una acusación originalmente presentada en 2023 contra de una red de 12 de tráfico de drogas en la zona metropolitana de Saint Louis, Missouri que bordea con el Estado de Illinois así como en Oklahoma, y de los que 10 ya se declararon culpables de traficar narcóticos.

De los acusados originalmente en 2023, los únicos dos individuos que volvieron a ser acusados dentro de la nueva acusación revelada hoy incluyeron a los estadounidenses Earl Frank y Michael Pennel, quienes se habían declarado no culpables de los cargos de conspiración para traficar drogas presentados hace años.