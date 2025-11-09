Fans acusan discriminación hacia la representante mexicana tras incómodo momento; se disculpan con un TikTok

Fátima Bosch, Miss México 2025, se vio envuelta en un nuevo momento polémico durante su participación en Miss Universo, luego de que una marca de belleza tailandesa aparentemente la ignorara en un evento promocional.

Un lanzamiento con ausencias inesperadas

El evento, realizado el viernes 7 de noviembre en Tailandia, reunió a diez concursantes de Miss Universo para promocionar los productos de belleza de la firma Kathy Labz, patrocinadora oficial del certamen. Las reinas de belleza, vestidas de gala y portando sus bandas, fueron entrevistadas en público por dos conductores.

Lo que parecía una ronda de preguntas habitual, llamó la atención cuando Fátima Bosch no recibió el micrófono. Mientras las demás participantes hablaban sobre la hospitalidad de Tailandia, la comida y las palabras que habían aprendido a pronunciar, la mexicana permaneció sonriente, aplaudiendo cada intervención, pese a no ser incluida en la dinámica.

Reacción en redes sociales

El incidente generó indignación entre usuarios mexicanos, quienes lanzaron una campaña de defensa hacia Fátima Bosch. Fans interpretaron esta acción como una represalia deliberada: "Ponen a México justo en el centro para que quede de última y la omitan fácilmente sin saltarla", comentaron usuarios tras ver los clips difundidos en TikTok y otras plataformas.

Entre los comentarios se leía:

“No es una muñeca, es la voz de un país. Más respeto a Fátima.”

“Ignorando a México, pésima imagen de la marca.”

“YA ESTAMOS TODOS LOS MEXICANOS AQUÍ??? YA SABEN QUÉ HACER.”

Incluso figuras públicas como Jimena Sánchez, David Ortega y Damián Cervantes se sumaron a la defensa de la tabasqueña. La presión digital fue tal, incluso con llamados a reportar las cuentas de la empresa patrocinadora, que la marca desactivó temporalmente los comentarios en sus publicaciones y su página oficial de Facebook dejó de estar disponible.

El hecho se da tras una disputa entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia y Miss Grand International, quien habría llamado “tonta” a la mexicana luego de que esta solicitara la aprobación de su equipo para publicar un contenido. La situación provocó fuertes críticas en redes sociales y un aumento de la atención sobre la participación de México en el certamen.

La respuesta de la marca

Tras la viralización del video que mostraba a Bosch sin micrófono, la firma tailandesa de cosméticos Kathy Labz emitió un comunicado para aclarar la situación. La marca expresó:

“La marca desea extender sus más sinceras disculpas a Miss Universo México y a todos sus fans por el desafortunado incidente ocurrido durante el evento, una situación ajena al control de la marca en el lugar.”

La empresa destacó su compromiso con el respeto, la igualdad y el empoderamiento de la mujer, y publicó un video dedicado a Fátima Bosch, donde se le agradece su participación y se le muestra en varias imágenes junto a otras concursantes, agradeciendo a la mexicana “por este dulce clip”.