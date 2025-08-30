Los patriarcados latinos y ortodoxos griegos de Jerusalén emitieron comunicado en esta semana para informar que permanecerán en el enclave y hasta ayer insisten porque tienen a cientos de personas refugiadas y evacuar los llevaría a la muerte

Los patriarcados que operan en el complejo de la Sagrada Familia de la iglesia católica, así como el complejo ortodoxo griego de San Porfirio, ambos ubicados en Gaza se niegan a evacuar la ciudad ante bombardeos del Ejército Israelí. Ahí están más de 600 personas refugiadas.

De acuerdo al medio AJ+ ambos complejos han servido de refugio para los gazatíes, sin importar su religión, desde octubre del 2023.

No hay razón para justificar el desplazamiento deliberado y forzado en masa de civiles. Ha habido suficiente devastación en los territorios y en las vidas de las personas. No hay razón para justificar mantener a los civiles como prisioneros y rehenes en condiciones dramáticas Patriarcados latinos y ortodoxos Griegos de Jerusalén



La Agencia AFP señaló ayer que en los recintos de la iglesia greco-ortodoxa de San Porfirio y la iglesia latina de la Sagrada Familia tienen a más de 600 personas refugiadas, desde el comienzo de la guerra en octubre de 2023, tras el ataque de Hamás a Israel.

El AJ+ ha reportado que la Iglesia de la Sagrada Familia es la única católica en Gaza. Antes de morir, el papa Francisco solía llamar a diario a monjas y sacerdotes que están a cargo del templo, que se convirtió en refugio de palestinos.

El ejército de Israel bombardeó el templo el 17 de julio pasado y murieron tres personas en ese ataque, otras resultaron heridas incluido el párroco Gabriel Romanelli.

Antecedentes

De acuerdo a Once Noticias, hace cuatro días el patriarcado latino de Jerusalén y el patriarcado griego ortodoxo de Jerusalén, anunciaron su decisión de quedarse en el enclave a pesar de los ataques del ejército de Israel, luego de que ordenaran evacuar, los patriarcados afirmaron "que cumplir las órdenes de evacuación israelíes y dirigirse hacia el sur constituye una condena de muerte”.

Antes del comunicado de los patriarcados, Vatican News publicó que la Confederación Internacional católica denunció la hambruna que viven las personas en la Franja de Gaza.