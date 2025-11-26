El sospechoso fue identificado como Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano que ingresó a Estados Unidos en 2021.

Las autoridades federales identificaron al hombre que disparó contra dos elementos de la Guardia Nacional de Estados Unidos cerca de la Casa Blanca la tarde de este miércoles 26 de noviembre.

Se trata de Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano de 29 años que ingresó al país en 2021, según confirmaron medios estadounidenses con base en reportes policiales.

El sospechoso permanece hospitalizado en estado crítico después de ser neutralizado por un tercer guardia durante el ataque, ocurrido en la calle 17 con I NW, a pocas cuadras de la residencia presidencial. Las huellas dactilares permitieron obtener un nombre preliminar que las autoridades siguen verificando.

What we know about the DC shooter:



Sources in DHS and FBI have confirmed the suspect’s name is Rahmanullah Lakanwal, 29, an Afghan national who came into the U.S. under Biden’s open border policy.



This is being investigated as a terrorist attack. These are the photos we have:… pic.twitter.com/RxeCgSiu2J — William Branson Donahue (@realwilldonahue) November 27, 2025

El FBI investiga el tiroteo como un posible acto de terrorismo internacional y revisa los antecedentes del agresor para determinar si contaba con vínculos extremistas o motivaciones ideológicas. Las autoridades también analizan la posibilidad de que se trate de un caso de terrorismo nacional, aunque aún no hay un móvil confirmado.

De acuerdo con los primeros informes, Lakanwal abrió fuego con una pistola contra una guardia nacional mujer, a quien impactó en el pecho y la cabeza. Luego disparó a un segundo elemento, también herido en la cabeza. Ambos permanecen en estado crítico.

Jeffrey Carroll, subdirector ejecutivo del Departamento de Policía Metropolitana, reiteró que no hay indicios de que participara más de una persona en el ataque. Señaló que el sospechoso actuó solo y que la investigación se mantiene en curso.

Today's attack on two members of the West Virginia National Guard was horrific and unconscionable.



We can confirm that a suspect is in custody for this targeted shooting and will be prosecuted to the full extent of the law.



Our prayers are with the victims and their loved ones. — Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) November 26, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el atacante "pagará un precio muy alto" y confirmó que también resultó gravemente herido. Por su parte, la alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser, calificó el incidente como un ataque "dirigido" y "horrible".

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció que se desplegarán 500 militares adicionales en Washington como refuerzo temporal de seguridad, luego de lo que describió como uno de los ataques más graves contra la Guardia Nacional desde el inicio del actual despliegue en la capital.

La investigación continúa mientras las autoridades federales buscan establecer con claridad el motivo del ataque y confirmar por completo la identidad y el historial del sospechoso.