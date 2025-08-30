En sus cuentas oficiales de Facebook y X el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos publicó la fotografía de Iván Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, ofreciendo recompensa económica a quien de información para su arresto

El pasado 28 de agosto el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) anunció en sus cuentas oficiales de X y Facebook a Iván Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán, como uno de los más buscados y ofrece recompensa de 10 millones de dólares.









Medios nacionales e internacionales, publicaron ayer que el hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, es buscado por ICE.









En sus cuentas oficiales ICE publicó una fotografía de Iván Jesús Alfredo Guzmán Salazar, con la leyenda “Most Wanted” el “Más Buscado” y ofrecen la recompensa económica a quienes den información que lleve a los agentes al arresto del hijo del líder del cártel de Sinaloa.







