José Contreras-Cervantes, inmigrante de Jalisco, se reúne con su familia mientras enfrenta posible deportación.

José Contreras-Cervantes, un mexicano de 33 años con una forma rara de leucemia, fue liberado el martes tras pasar aproximadamente dos meses detenido por autoridades migratorias en Estados Unidos. La decisión fue tomada por la jueza federal Brandy McMillion, quien señaló que la detención del hombre y de otros seis migrantes constituía una violación de sus derechos procesales.

Diagnóstico crítico y detención

Originario de Jalisco, Contreras-Cervantes reside en Estados Unidos desde hace 20 años y está casado con una ciudadana estadounidense, con quien tiene tres hijos. Fue detenido el 5 de agosto durante un control de tránsito en un suburbio de Detroit, y posteriormente trasladado de Michigan a Ohio y de regreso a Michigan.

En 2024, los médicos le diagnosticaron leucemia mieloide crónica, un tipo de cáncer de médula ósea que pone en riesgo su vida. Su esposa, Lupita Contreras, indicó que los doctores le advirtieron que su esperanza de vida podría ser de apenas cuatro a seis años si no mantenía un tratamiento constante.

Durante los primeros 22 días de detención, no se le permitió recibir la medicación necesaria, lo que agravó su estado de salud. Posteriormente, recibió un medicamento sustitutivo en el North Lake Processing Center, según informó su abogada Miriam Aukerman de la ACLU.

La decisión judicial

La jueza McMillion determinó que sin evaluar primero el riesgo de fuga o peligrosidad de cada solicitante, la detención de Contreras-Cervantes y otros seis migrantes era ilegal y violaba la legislación federal sobre derechos procesales. Los migrantes tendrán la oportunidad, en un plazo de siete días, de que un juzgado determine si pueden ser liberados bajo fianza.

“Es difícil, porque en el centro de detención no tenían ningún médico especialista que me atendiera en mi situación” , comentó Contreras-Cervantes sobre su tiempo en custodia.

El Departamento de Justicia defendió la detención, argumentando que el caso debía presentarse ante una junta de apelaciones de inmigración, y no ante un tribunal federal.

Se reúne con su familia

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Michigan, que representa al inmigrante junto con otros seis demandantes, celebró su liberación con un video publicado en Instagram, donde se observa a Contreras-Cervantes reuniéndose con sus hijos. En la publicación, la ACLU afirmó:

“José Contreras-Cervantes, que padece una forma rara de leucemia y fue arrestado y detenido durante más de dos meses, ha sido puesto en libertad hoy y se ha reunido con su familia, ¡donde debe estar!”

La organización también criticó la política de la Administración Trump de denegar audiencias de fianza a inmigrantes que entraron ilegalmente al país, incluso sin antecedentes penales, y aseguró que continuarán exigiendo responsabilidades a ICE por la detención ilegal y la separación de familias.

A pesar de la liberación, Contreras-Cervantes sigue enfrentando el proceso migratorio y el riesgo de deportación. Ahora puede recibir atención médica adecuada y permanecer junto a su familia mientras se resuelve su situación legal.