De acuerdo con información oficial, la influencer documentaba en tiempo real un operativo de agentes del ICE, cuando éstos intervinieron para llevar a cabo su detención el viernes por la noche, provocando gran polémica en internet.

Este viernes la creadora de contenido Tatiana Martínez fue arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras realizaba una transmisión en vivo en la plataforma de TikTok, desde la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos (EU).

La grabación rápidamente circuló en diversos foros de internet, volviéndose tendencia en cuestión de minutos. Así mismo, algunos de los testigos que estaban presentes en el lugar grabaron el momento en que los agentes sacaron a Martínez de su Tesla.

El video muestra a varios agentes del ICE sacando a la influencer de su vehículo a la fuerza, a pesar de ella les había advertido que no se resistiría al arresto. Posteriormente Tatiana fue sometida por uno de los elementos de migración, poniendo su cara contra el suelo.

Esta acción provocó que Martínez se desmayara en el instante, por lo que tuvo que ser trasladada en ambulancia a un hospital y posteriormente a un centro de detención, mientras que su auto fue incautado y remolcado por una grúa.

Originaria de Colombia, Tatiana es una joven creadora de contenido de habla hispana con residencia en Estados Unidos.

Con más de 30 mil seguidores en la plataforma de TikTok, Tatiana consolidó una gran comunidad en internet. Su contenido en redes estaba dedicado a alertar a los residentes mexicanos en EU sobre posibles redadas del ICE.

Además se encargaba de denunciar de manera pública los abusos de las autoridades contra comunidades de migrantes y manifestantes en diferentes vecindarios de EU. Bajo su lema personal: " Noticias reales, sin adornos. Voz de los invisibles" , Tatiana buscaba ayudar a la comunidad latina.

Finalmente, su detención desencadenó una ola de mensajes de solidaridad por parte de la comunidad latinoamericana, mientras sus seguidores se encuentran a la espera de información oficial sobre la situación de la influencer.