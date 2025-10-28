Melissa impactó el suroeste de Jamaica con vientos cercanos a 300 km/h, cortes masivos de energía y riesgo de marejada ciclónica en la costa sur. Autoridades piden no salir de refugios.

El huracán Melissa —categoría 5— tocó tierra en el suroeste de Jamaica, cerca de New Hope, con vientos máximos sostenidos estimados de 295–300 km/h y presión central mínima de 892 mb, lo que lo sitúa entre los ciclones más intensos del Atlántico. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) advirtió que se trata de “una situación extremadamente peligrosa y amenazante para la vida”.

Autoridades reportaron daños severos en regiones del centro y sur de Jamaica y alrededor del 35% del territorio con cortes de electricidad. Más de 800 refugios fueron habilitados y aproximadamente 6 mil personas fueron albergadas, aunque persistieron llamados para que más familias se resguarden. De forma preliminar, se contabilizan al menos nueve (9) muertes asociadas en la región caribeña conforme el sistema avanzó hacia la isla.

“Para Jamaica será la tormenta del siglo hasta ahora”, dijo Anne-Claire Fontan, de la Organización Meteorológica Mundial.

Se prevén lluvias de 38 a 76 centímetros, con máximos locales de hasta 1 metro por el desplazamiento lento del sistema, lo que eleva el riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos en zonas montañosas. La marejada ciclónica podría alcanzar entre 2.7 y 4 metros en la costa sur, con olas destructivas capaces de anegar áreas costeras y puertos.

Telecomunicaciones y aeropuertos realizan evaluaciones de daño para restablecer operaciones esenciales y recibir ayuda humanitaria.

El Gobierno habilitó refugios, activó protocolos de búsqueda y rescate y mantiene equipos para despeje de caminos y reconexión eléctrica. El NHC pidió no abandonar refugios durante el paso del ojo y, tras el calmado temporal, permanecer bajo techo por el repunte de vientos en el costado opuesto.

Organismos internacionales preparan el envío de lámparas solares, generadores, tiendas y botiquines en cuanto se reabra el principal aeropuerto.



