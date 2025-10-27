El huracán Melissa, que comenzó como tormenta tropical el martes pasado en el Caribe, se convirtió en un huracán de categoría 5

El huracán Melissa, que comenzó como tormenta tropical el martes pasado en el mar Caribe, alcanzó la categoría 5, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Se prevé que sus vientos destructivos, marejadas ciclónicas e intensas lluvias provoquen graves inundaciones en Jamaica durante este lunes y hasta la noche.

Melissa se aproxima a Jamaica

Actualmente, Melissa se encuentra a unos 230 kilómetros al suroeste de Jamaica y avanza lentamente a 6 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 270 km/h. El NHC indicó que se espera que golpee la isla “como un huracán de gran potencia” entre esta noche y el martes.

Las autoridades locales han advertido a la población que no abandone los refugios seguros, ya que existe un alto riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra catastróficos hasta mañana. Se esperan lluvias de entre 38 y 76 centímetros, con posibles máximos locales de hasta 100 centímetros en algunas zonas.

Además de las lluvias, los vientos podrían causar daños severos en infraestructuras, cortes prolongados de energía y comunicación, y dejar a comunidades aisladas. Las marejadas ciclónicas y olas peligrosas afectarán la costa sur de Jamaica hasta el martes.

Trayectoria prevista del huracán

Según los pronósticos:

Martes: Impacto en Cuba, principalmente en regiones del este.

Impacto en Cuba, principalmente en regiones del este. Miércoles: Al sur de Bahamas.

Al sur de Bahamas. Martes y miércoles: Lluvias en Haití y República Dominicana, donde un millón de personas ya carecen de agua potable.

México: sin peligro por Melissa

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) aseguró que, debido a la distancia del huracán, México no sufrirá efectos ni representa riesgo alguno. Por ello, no se han establecido zonas de vigilancia en el país.

Actualmente, el NHC mantiene diferentes alertas: Jamaica tiene aviso de huracán, mientras que el suroeste de Haití, desde la frontera con República Dominicana hasta Puerto Príncipe, cuenta con vigilancia de huracán y aviso de tormenta tropical.