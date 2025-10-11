Un helicóptero se desplomó la tarde del sábado en Huntington Beach, California, dejando cinco heridos: dos tripulantes y tres peatones.

Cinco personas resultaron hospitalizadas luego de que un helicóptero se estrellara la tarde del sábado en la ciudad costera de Huntington Beach, California, según informaron las autoridades locales.

El accidente ocurrió poco después de las 2:00 p.m. (hora local), cerca del cruce de Pacific Coast Highway y Huntington Street, una zona muy concurrida por tur istas y residentes.

Videos muestran el momento del impacto

Imágenes difundidas en redes sociales muestran al helicóptero volando a baja altura sobre la playa, ante la mirada de visitantes que observaban con desconcierto.

Segundos después, el aparato comienza a girar descontroladamente y cae en el bloque 21500 de Pacific Coast Highway, impactando contra palmeras y un edificio cercano.

Uno de los videos revela cómo las palmeras amortiguaron parcialmente la caída, evitando que la aeronave se estrellara directamente contra el suelo.

Rescate inmediato

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Huntington Beach, los dos ocupantes del helicóptero fueron rescatados con vida de entre los restos del aparato, mientras que tres peatones que se encontraban en la zona resultaron heridos.

Todos fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica y, hasta el momento, se desconoce la gravedad de sus lesiones.

La policía cerró la Pacific Coast Highway entre Huntington Street y Beach Boulevard alrededor de las 3:00 p.m. e instó a los conductores a evitar el área mientras continúan las labores de emergencia y la investigación del siniestro.

Aún no se ha determinado la causa del accidente, aunque testigos señalaron que el helicóptero parecía tener fallas en el rotor trasero antes de perder el control. La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) se encuentran investigando las circunstancias.