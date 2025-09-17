Los dos agentes heridos se encuentran en estado crítico, si bien han sido estabilizados en el hospital, según ha indicado el jefe de la Policía estatal de Pensilvania, Christopher Paris, en declaraciones recogidas por la CBS

Al menos tres policías han muerto y dos han resultado heridos este miércoles en un tiroteo en el condado de York, en el estado estadounidense de Pensilvania, en donde el autor de los disparos también ha fallecido abatido por la Policía.

Los dos agentes heridos se encuentran en estado crítico, si bien han sido estabilizados en el hospital, según ha indicado el jefe de la Policía estatal de Pensilvania, Christopher Paris, en declaraciones recogidas por la CBS. El centro sanitario, por el momento, está acordonado tras haber implementado "protocolos de seguridad reforzados en sus instalaciones" , según ha recogido la cadena.

Asimismo, la Policía ha indicado que, aunque su personal continúa investigando el incidente y se considera un escenario activo, no aprecia ya ningún peligro para la comunidad local que reside en el municipio de Codorus, en el sur del condado de York.

Por su parte, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha informado a través de su cuenta en la red social X del despliegue de agentes de la Policía Federal (FBI) y de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos en el lugar de los hechos. "La violencia contra las fuerzas del orden es una lacra para nuestra sociedad y nunca es aceptable" , ha afirmado.