Un juez federal en Estados Unidos determinó que Google debe poner parte de sus datos de búsqueda a disposición de competidores y limitar contratos exclusivos, aunque no tendrá que vender Chrome ni Android.

Un tribunal federal en Estados Unidos resolvió este martes que Google no tendrá que vender su navegador Chrome ni el sistema Android, pero sí deberá cumplir con restricciones para fomentar la competencia en el mercado digital.

La decisión obliga a la compañía a compartir ciertos datos de búsqueda con competidores calificados y a evitar contratos exclusivos vinculados con la distribución de sus servicios, como el Asistente de Google, Gemini y el propio Chrome.

En un comunicado, la empresa tecnológica reconoció que el fallo “reconoce cuánto ha cambiado la industria con la llegada de la inteligencia artificial”, pero expresó inquietud por los efectos de las medidas en sus usuarios.

Nos preocupa el impacto que estos requisitos tendrán en nuestros usuarios y su privacidad, y estamos analizando la decisión con atención



La compañía adelantó que trabaja en propuestas para responder a las exigencias del tribunal en las próximas semanas.

El fallo se produce tras la resolución de 2023 del juez Amit Mehta, quien determinó que Google infringió las leyes antimonopolio debido a su dominio en las búsquedas en internet.

De acuerdo con la más reciente decisión judicial, la desinversión en Chrome y Android habría superado el alcance del caso y podría haber afectado a consumidores y socios de la empresa.

Google afirmó que continuará enfocándose en el desarrollo de productos innovadores que sean elegidos libremente por los usuarios, mientras revisa los lineamientos impuestos para garantizar cumplimiento sin comprometer la privacidad de millones de personas.