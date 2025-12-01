El Gobierno venezolano presentó una denuncia formal ante la OACI por la amenaza de Estados Unidos de cerrar el espacio aéreo venezolano, señalando una violación a su soberanía y la interferencia ilícita en la aviación civil.

El Gobierno venezolano de Nicolás Maduro denunció ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) la "violación de su soberanía" por parte de Estados Unidos, tras la advertencia emitida por el presidente Donald Trump de cerrar completamente el espacio aéreo venezolano y sus alrededores.

Gobierno venezolano denuncia violación soberanía aérea ante OACI

En una declaración oficial difundida este domingo, el ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, acusó a Washington de interferir de manera "ilícita" en la aviación civil venezolana, en contravención del Anexo 17 de la Convención sobre Aviación Civil Internacional.

"El Estado venezolano, en el marco de su diplomacia de paz, ha denunciado por escrito ante la Organización de Aviación Civil Internacional las graves amenazas contra nuestro espacio aéreo que atentan contra la seguridad en este hemisferio", afirmó Velásquez.

Cronología del conflicto y acciones oficiales

La situación de tensión que envuelve al espacio aéreo venezolano se remonta al 21 de noviembre, cuando la Administración Federal de Aviación (FAA) de EEUU emitió una alerta recomendando precaución sobre Venezuela por una situación "potencialmente peligrosa", lo que provocó la suspensión de vuelos por parte de aerolíneas como Iberia (España), Tap (Portugal), Turkish Airlines (Turquía), Gol (Brasil), Avianca (Colombia) y Latam Colombia.

En respuesta, Caracas revocó los permisos de estas compañías tras un plazo de 48 horas. La crisis escaló luego de que Trump, en un mensaje publicado en la red social Truth Social, declarara que el espacio aéreo venezolano "permanecerá cerrado en su totalidad", sin base legal ni autoridad, según Caracas.

El Gobierno chavista calificó esta acción como un intento "insólito" de "dar órdenes y amenazar la soberanía". Velásquez subrayó que solo la Autoridad Aeronáutica Nacional (INAC) regula el espacio aéreo venezolano y que "ningún poder extranjero podrá sustituir, en forma alguna, el ejercicio de la jurisdicción venezolana".

A pesar de las tensiones, aerolíneas internacionales como la panameña Copa, las colombianas Wingo y Satena, Boliviana de Aviación, y las venezolanas privadas Avior y Estelar, y la estatal Conviasa mantienen sus operaciones.

La crisis sobre el espacio aéreo venezolano, que diversos analistas de seguridad interpretan como el preludio de acciones militares terrestres en territorio venezolano, ha sido la escalada de un conflicto que se intensificó desde hace tres meses cuando Estados Unidos comenzó a desplegar en el sur del Mar Caribe una robusta e inusual presencia naval y militar, según la Casa Blanca para combatir el narcotráfico.