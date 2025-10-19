Israel lanzó una nueva ola de ataques aéreos y suspendió el ingreso de ayuda tras acusar a Hamas de disparar contra sus tropas en zonas acordadas bajo la tregua. Autoridades sanitarias en Gaza reportaron muertes y heridos; Hamas niega haber roto el acuerdo.

Israel reanudó los ataques aéreos en el sur y centro de la Franja de Gaza y detuvo el ingreso de ayuda humanitaria “hasta nuevo aviso”, al afirmar que Hamas abrió fuego —incluido uso de RPG y francotiradores— contra tropas desplegadas detrás de la llamada “línea amarilla” definida en el alto el fuego. La medida se dio a poco más de una semana de la entrada en vigor de la tregua avalada por EU.

De acuerdo con reportes de medios y autoridades sanitarias locales, los ataques dejaron fallecidos y lesionados en distintas zonas: un bombardeo alcanzó un área costera en Zawaida; otro impactó cerca del club Al-Ahly en el campo de Nuseirat; y se reportó un tercer ataque en Al-Muwasi, Khan Younis. Los balances variaron durante el día conforme avanzaron los traslados y recuentos hospitalarios.

La Fuerza de Defensa de Israel (FDI) sostuvo que respondió a “al menos tres incidentes” de disparos de Hamas en Rafah, donde unidades de ingeniería “operaban para desmantelar infraestructura” en zonas permitidas por la tregua.

En Beit Lahia, al norte, el ejército aseguró haber “eliminado” a milicianos que cruzaron la línea amarilla hacia territorio bajo control israelí. No hubo una cifra oficial de bajas militares israelíes al cierre de este despacho.

Hamas negó haber atacado a las fuerzas israelíes, afirmó que cumple con la tregua y calificó los señalamientos como “pretextos” para reanudar la campaña militar. La organización indicó que la comunicación con algunas unidades en Rafah está cortada “desde hace meses” y dijo que continúan conversaciones para la segunda fase del acuerdo de alto el fuego y rehenes.

Tras los ataques, el primer ministro Benjamin Netanyahu se reunió con su gabinete de seguridad y ordenó “acciones contundentes” contra objetivos de Hamas. En paralelo, funcionarios egipcios implicados en la mediación reportaron contactos continuos para evitar la ruptura definitiva del acuerdo.

En el marco del pacto, Hamas se comprometió a liberar a la totalidad de los rehenes que mantiene desde el 7 de octubre de 2023. Hasta ahora, Israel y medios internacionales reportan entregas de sobrevivientes y de cuerpos de algunos cautivos, con disputas sobre localización de restos en zonas destruidas.