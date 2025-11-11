El dron de combate Fury (YFQ-44A) realizó su primer vuelo el 31 de octubre y operó con control de motor, altitud y navegación sin pilotaje directo; compite con el YFQ-42A de General Atomics por la fase inicial del programa de Aviones de Combate Colaborativos (CCA).

Anduril Industries confirmó que su aeronave no tripulada Fury, designada YFQ-44A, completó su primer vuelo de prueba el 31 de octubre con operación semiautónoma: gestionó motor, altitud y navegación con planes de misión preprogramados bajo supervisión humana, sin pilotaje remoto directo.

Cualquier acción letal queda sujeta a autorización humana, de acuerdo con la compañía y el reporte de 60 Minutes.

El ensayo posiciona a Anduril como protagonista del programa Collaborative Combat Aircraft (CCA) de la Fuerza Aérea de EU, que busca dotar a cazas tripulados de “leales escuderos” para misiones aire-aire, reconocimiento, guerra electrónica y ataque a tierra, con costos y mantenimiento inferiores a plataformas tripuladas.

Documentos públicos y análisis señalan una apuesta multianual con financiamiento elevado y planes de adquisición por cientos o miles de unidades en los próximos años.

General Atomics informó que su YFQ-42A inició pruebas de vuelo en agosto. Aunque es una plataforma mayor, la empresa no ha detallado públicamente un vuelo semiautónomo; Anduril exhibe ventaja en madurez de software de autonomía (Lattice OS) y en integración digital rápida.

El Lattice OS de Anduril actúa como cerebro que interpreta órdenes de alto nivel, coordina múltiples aeronaves y permite que un operador supervise varios drones en una misión, con interruptores de seguridad (abortaje y aterrizaje) y con la aprobación humana como requisito para acciones letales, según la empresa y el reportaje televisivo.

Para escalar producción, Anduril construye la planta Arsenal-1 cerca de Columbus, Ohio, con meta de arranque en 2026 y planes de fabricar “cientos” de aeronaves; el proyecto recibe apoyos estatales y compromisos de empleo.

El CCA representa un cambio doctrinal: producir masa asequible de aeronaves autónomas que asuman riesgos en entornos de alta amenaza y preserven a las tripulaciones. La decisión sobre producción en serie para el Incremento 1 está prevista en el año fiscal 2026; el desempeño en pruebas y la velocidad de industrialización serán determinantes.