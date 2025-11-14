Una planta agroquímica del polo industrial de Spegazzini registró varias explosiones y un incendio que dejó al menos 15 heridos y daños en viviendas cercanas.

Una explosión de gran magnitud sacudió la noche de este viernes un área industrial de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, generando una fuerte onda expansiva, incendios y al menos 15 personas heridas, según reportes preliminares de las autoridades locales.

¿Cómo ocurrió la explosión en Ezeiza?

El incidente ocurrió en una planta agroquímica del complejo industrial de Carlos Spegazzini, ubicada frente a la autopista Cañuelas-Ezeiza y a unos 12 kilómetros del aeropuerto internacional Ministro Pistarini. En un inicio se reportó erróneamente que se trataba de una fábrica de pinturas.

Videos difundidos en redes sociales mostraron una columna de humo seguida de una violenta explosión y a trabajadores corriendo para alejarse del lugar. Vecinos de la zona reportaron vidrios rotos, techos dañados y temblores en sus viviendas por la onda expansiva.

Toman medidas

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, confirmó que varias plantas resultaron afectadas y que se registraron múltiples explosiones durante la noche.

"Es todo muy confuso. Estamos trabajando para apagar el fuego y para determinar qué ocurrió y cómo se originó" , declaró en medios locales.

Granados señaló que la magnitud del siniestro dificulta las labores de los bomberos. "No lo podemos controlar", dijo, al confirmar que la emergencia involucra naves donde se almacenan productos vinculados al agro y a la fertilización, así como otra planta dedicada a plásticos.

El Ministerio de Salud de la provincia informó que hospitales municipales y provinciales activaron sus protocolos de emergencia. Indicó que los heridos, en su mayoría vecinos con quemaduras, politraumatismos y lesiones por estallido de vidrios, se encuentran fuera de peligro.

Como medida preventiva, el gobierno municipal pidió a residentes cercanos permanecer en sus casas, mantener puertas y ventanas cerradas y utilizar mascarillas si perciben presencia de humo. También llamó a informarse solo mediante canales oficiales.

Durante las labores de emergencia, algunos vuelos con destino al aeropuerto internacional fueron demorados o desviados y un tramo de acceso vial a la terminal aérea fue cerrado temporalmente, según reportó la prensa local.

Autoridades federales y provinciales trabajan en conjunto para contener el incendio y determinar las causas de la explosión, que hasta el cierre de esta edición no habían sido esclarecidas.