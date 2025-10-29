FGJCDMX asegura que está bajo medidas cautelares en Portugal mientras se define extradición, mientras el empresario denuncia supuesto atentado

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aclaró este miércoles que Simón Levy Dabbah , exfuncionario federal y capitalino, se encuentra bajo medidas cautelares en Portugal mientras sigue su proceso de extradición hacia México, a pesar de que el empresario ha asegurado estar en libertad y haber sobrevivido a un intento de asesinato.

Detención con fines de extradición

Según un comunicado de la FGJCDMX, la Fiscalía General de la República (FGR) notificó que Levy fue detenido el pasado martes 28 de octubre en Portugal, mediante cooperación de Interpol, con fines de extradición:

“Simón 'N' fue detenido el pasado martes 28 de octubre con fines de extradición” , indicó la Fiscalía capitalina.

Este miércoles 29 de octubre, Levy se presentó ante la autoridad judicial competente, donde fue informado de sus derechos y decidió enfrentar formalmente el proceso de extradición conforme a la legislación portuguesa.

La Fiscalía detalló que el exfuncionario se encuentra sujeto a medidas cautelares, conocidas como Termo de Identidade e Residência, que incluyen permanencia en domicilio y control de identidad, mientras se verifica su situación de nacionalidad y se resuelve su entrega a las autoridades mexicanas.

Antecedentes judiciales

Levy enfrenta dos órdenes de aprehensión en México, derivadas de su inasistencia a siete audiencias judiciales:

Caso contra el ambiente: relacionado con la construcción de un inmueble que violaba normatividad, incluyendo responsabilidad de directores responsables de obra.

relacionado con la construcción de un inmueble que violaba normatividad, incluyendo responsabilidad de directores responsables de obra. Caso de daño a la propiedad: vinculado a irregularidades y amenazas en propiedad ajena.

Por estas órdenes, la FGJCDMX solicitó alertas migratorias y cooperación internacional, lo que derivó en la emisión de una Ficha Roja de Interpol para garantizar la localización y conducción de Levy ante las autoridades.

Versión de Simón Levy

El empresario ha negado estar arrestado y sostuvo que la información sobre su detención sería una “cortina de humo” para distraer la atención del intento de asesinato que sufrió recientemente.

“Mexicanos: Estoy perfectamente bien. Me quisieron matar y además inventarme mil cosas más. Estoy bien y bien de salud. Los quiero, voy a descansar hoy” , escribió Levy esta mañana en su cuenta de X (antes Twitter).

Aseguró en entrevista con MVS Noticias, con el periodista Luis Cárdenas, que no fue detenido. Desmintió la versión de las autoridades y afirmó haber sufrido un intento de asesinato , causando confusión :

“Por fortuna vivo, pero estoy bien de salud y estoy muy bien. Entiendo que la Presidenta de México dijo que estoy detenido en Portugal, eso es completamente falso. Al contrario, recibí un atentado hace casi diez horas” , dijo.

Levy relató que dos personas se le acercaron y dispararon en su contra, pero logró escapar: