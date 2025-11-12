La Cámara de Representantes aprobó un proyecto bipartidista que pone fin al cierre del Gobierno de Estados Unidos, que duró 43 días y dejó a cientos de miles de empleados sin sueldo.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles un acuerdo bipartidista que pone fin al cierre de Gobierno más largo de la historia del país, una paralización que se extendió durante 43 días y afectó a cientos de miles de trabajadores federales y al sistema aéreo nacional.

Con 222 votos a favor y 209 en contra, la Cámara Baja dio su respaldo final al proyecto de ley provisional que permitirá reabrir el Gobierno federal tras seis semanas de bloqueo político entre republicanos y demócratas por la aprobación del presupuesto.

El proyecto, que había sido avalado por el Senado el lunes, será ahora enviado al presidente Donald Trump, quien confirmó que firmará la ley esta misma noche en una ceremonia programada en la Casa Blanca.

Regreso paulatino a la normalidad

El cierre, iniciado el 1 de octubre, paralizó agencias federales, museos y parques nacionales, y provocó la suspensión de más de 750 mil empleados públicos.

Durante el cierre:

Miles de vuelos fueron cancelados o retrasados por la falta de personal en la Administración Federal de Aviación (FAA)

Algunos servicios esenciales, como el control aéreo, se mantuvieron activos sin pago a los empleados

El nuevo acuerdo garantiza el pago retroactivo de los sueldos no recibidos, la reincorporación de los trabajadores despedidos y la suspensión de nuevos recortes de personal hasta el 30 de enero

Un alivio temporal

El proyecto de ley, denominado Continuing Appropriations and Extensions Act, 2026, mantiene la financiación federal hasta finales de enero, fecha en la que el Congreso deberá negociar un nuevo presupuesto para evitar otro cierre.

Entre sus principales disposiciones se incluyen:

Financiamiento completo para el programa de asistencia alimentaria SNAP hasta el final del año fiscal 2026

Recursos temporales para mantener operativas las agencias federales más afectadas

Sin embargo, el texto no incorpora la extensión de los subsidios médicos del programa Obamacare, que vencen el 31 de diciembre. La ausencia de este punto ha generado críticas entre legisladores demócratas y organizaciones sociales, que advierten que millones de estadounidenses podrían perder acceso a seguros médicos asequibles.

Los republicanos se comprometieron únicamente a votar más adelante sobre la renovación de estos créditos fiscales, aunque sin garantía de aprobación.

Contexto político y económico

El cierre gubernamental, el más prolongado registrado en Estados Unidos, se originó por un enfrentamiento sobre los límites del gasto y el tamaño del aparato federal.

Trump, que había defendido los recortes de personal como parte de su plan de "eficiencia administrativa", calificó el acuerdo como "muy bueno para el país" y aseguró que "vamos a reabrir nuestro país muy rápidamente".

Los mercados financieros reaccionaron positivamente al anuncio del acuerdo, y las aerolíneas comenzaron a restablecer operaciones normales tras semanas de cancelaciones y retrasos.

Con la reapertura del Gobierno, el reto ahora será político: el Congreso deberá enfrentar nuevamente el debate presupuestario en enero, con el sistema de salud como principal punto de fricción.