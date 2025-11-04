El incidente comenzó cuando Itsaragrisil la cuestionó por supuestamente no publicar contenido sobre el país anfitrión, acusándola de no seguir las indicaciones del comité, a pesar de que ella intentó aclarar que se trataba de un malentendido.

Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo, protagonizó un enfrentamiento con Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y coorganizador del certamen, durante una reunión con las delegadas en Tailandia.

Durante el intercambio, el empresario lanzó comentarios despectivos hacia el equipo que respalda a la modelo, asegurando que, si ella seguía sus indicaciones, era "tonta" .

El comentario provocó la reacción de Bosch, de 25 años, quien exigió respeto y defendió su derecho a expresarse.

"Porque tengo voz, y lo que ha hecho no es correcto. Si tiene un problema... Usted no me está respetando como mujer" , afirmó.

Posteriormente, Bosch se levantó de su asiento con la intención de abandonar la reunión, mientras Itsaragrisil ordenaba llamar a seguridad.

El gesto generó apoyo inmediato entre varias concursantes, que también se levantaron en respaldo a la mexicana; sin embargo, el empresario lanzó una advertencia: "Si alguien quiere continuar en el concurso, siéntense" .

Más tarde, la tabasqueña relató que fue insultada y reprendida sin motivo, asegurando que el empresario le gritó y la llamó "estúpida" frente a sus compañeras.

"Me llamó estúpida porque tiene problemas con la organización y creo que eso no es justo porque estoy aquí y todo lo que hago está bien, no me meto con nadie, solo trato de ser amable. Lo estoy intentando para dar lo mejor de mí" , dijo a medios locales.

La representante mexicana explicó que decidió hacer público el episodio para visibilizar el maltrato y defender la dignidad de las participantes. Asimismo, aclaró que su postura no era en contra de Tailandia, sino de la actitud del organizador.

"Tienen todo mi respeto, de verdad. Amo Tailandia, los respeto a todos ustedes, creo que son gente increíble pero lo que acaba de hacer su director no es respetuoso... No tengo ningún problema con ninguno de ustedes, profundamente tienen mi respeto y amo a su país pero la forma en que me trata sin ningun motivo solo porque tiene problemas eso no está bien" .

"Y espero que todos en casa, todas las mujeres, no importa si tienes un gran sueño, si tienes una corona, si eso te quita la dignidad necesitas irte. Gracias" .

Por su parte, Miss Universe México emitió un comunicado en el que condenó el trato recibido por Fátima Bosch, calificando lo ocurrido como inaceptable y expresó su respaldo total a la representante mexicana.

"Ninguna mujer, en ningún escenario, merece ser insultada o humillada. Creemos firmemente en los valores que Miss Universe promueve: respeto, dignidad y empoderamiento" , señalaron.

La organización subrayó además que el comportamiento del empresario Nawat Itsaragrisil no forma parte ni refleja los principios del certamen internacional, el cual busca enaltecer a las mujeres y darles voz dentro de una plataforma global.

"Hoy y siempre, México está contigo, Fátima. Tu fuerza, tu clase y tu voz representan lo mejor de nuestra nación" .