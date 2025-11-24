Lurrique Ferrari murió tras un violento impacto durante un salto acrobático en Beto Carrero World; fue operado de urgencia, pero no sobrevivió.

El acróbata brasileño Lurrique Ferrari murió tras un accidente ocurrido el domingo 23 de noviembre durante una exhibición del Hot Wheels Epic Show en el parque Beto Carrero World, en el estado de Santa Catarina, Brasil.

El incidente ocurrió frente a cientos de asistentes que se encontraban en el espectáculo, donde Ferrari buscaba completar un salto acrobático en motocicleta entre dos rampas. De acuerdo con reportes y videos tomados por el público, el piloto aceleró desde la estructura de lanzamiento, pero falló en el cálculo del salto o en la ejecución de la maniobra.

El motociclista no alcanzó la rampa de aterrizaje y terminó golpeándose con fuerza contra la superficie metálica antes de caer al suelo. Aunque portaba casco, el impacto le provocó un traumatismo severo en la cabeza.

El equipo de bomberos del parque acudió de inmediato para brindarle atención médica. Minutos después fue trasladado al Hospital Marieta Konder, en Itajaí, donde ingresó directamente a cirugía por la gravedad de las lesiones. Pese a los esfuerzos del personal médico, Ferrari no resistió y falleció horas más tarde.

El parque temático confirmó la muerte del acróbata mediante un comunicado en el que expresó su "pesar por la pérdida indescriptible" y envió condolencias a la familia, amigos y compañeros del piloto. También informó que inició una investigación interna para esclarecer las circunstancias que derivaron en la tragedia.

Lurrique Ferrari era uno de los acróbatas más reconocidos del parque y un referente local en los deportes extremos. Había construido una trayectoria destacada tanto en motocicleta como en automóviles, y era apreciado por su talento, dedicación y cercanía con el público.