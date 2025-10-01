Su fundación, que lleva su nombre, dijo que murió de causas naturales mientras se encontraba en California en el marco de una gira de conferencias en Estados Unidos (EU).

Jane Goodall, quien revolucionó el estudio de los primates con sus observaciones pioneras de chimpancés en estado salvaje, murió este miércoles a los 91 años, informó su fundación en redes sociales.

"Mensajera de la Paz de la ONU y fundadora del Instituto Jane Goodall murió este primero de octubre" , informó.

Goodall revolucionó el estudio de los primates con sus observaciones pioneras de chimpancés en estado salvaje, desafiando paradigmas científicos tradicionales y mostrando la complejidad emocional e intelectual de estas especies.

"Los descubrimientos de Goodall como etóloga revolucionaron la ciencia, y fue una incansable defensora de la protección y restauración de nuestro mundo natural" , añadió su fundación.

Goodall imitaba a los chimpancés, se sentaba con ellos en árboles y compartía sus bananas en misiones pioneras de investigación en Tanzania en el hábitat de los animales.

Fue la primera científica en darse cuenta que los chimpancés utilizan herramientas y sienten emociones.

Rompió las normas científicas de la época, poniendo nombres a los chimpancés en lugar de números, observando sus personalidades distintivas e incorporando sus relaciones familiares y emociones a su trabajo.

"Hemos descubierto que, después de todo, no hay una línea divisoria entre los humanos y el resto del reino animal" , dijo en una charla TED en 2002.

Goodall nació el 3 de abril de 1934 en Londres. Desarrolló un temprano amor por los animales desde la infancia, y viajó a África por primera vez en la década de 1950.

Sus hallazgos se divulgaron a millones de personas cuando apareció por primera vez en la portada de National Geographic en 1963 y poco después en un popular documental. Una colección de fotos de Goodall en el campo la ayudó a ella e incluso a algunos de los chimpancés a hacerse famosos.

A medida que evolucionaba su carrera, cambió su enfoque de la primatología a la defensa del clima tras ser testigo de la devastación generalizada de su hábitat, e instó al mundo a tomar medidas rápidas y urgentes contra el cambio climático.