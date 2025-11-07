James D. Watson, quien junto a Francis Crick reveló la estructura del ADN, nos deja a los 97 años.

James D. Watson, biólogo estadounidense que co-descubrió con Francis Crick la estructura de doble hélice del ADN en 1953 y obtuvo el Nobel de 1962, falleció a los 97 años.

La muerte fue confirmada por Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) y reportada por agencias y prensa de referencia.

Según los primeros informes, murió el 6 de noviembre en un hospicio de East Northport, Nueva York.