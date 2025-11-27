Sarah Beckstrom, de 20 años, murió este jueves tras el ataque armado ocurrido el miércoles a pocas cuadras de la Casa Blanca; su compañero Andrew Wolfe sigue grave.

La especialista Sarah Beckstrom, de 20 años, falleció este jueves a consecuencia de las heridas provocadas durante el ataque armado contra dos agentes de la Guardia Nacional en Washington, ocurrido la tarde del miércoles a unas cuadras de la Casa Blanca.

Su muerte fue confirmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una llamada con miembros del ejército.

Trump describió a Beckstrom como "una joven respetada y magnífica persona" y aseguró que "nos mira desde el cielo". El director del FBI, Kash Patel, confirmó el deceso en su cuenta de X y pidió orar por su familia.

"Era una joven soldado y patriota que tenía toda una vida por delante" , expresó.

El segundo guardia herido, el sargento de Estado Mayor Andrew Wolfe, de 24 años, continúa hospitalizado y "luchando por su vida", de acuerdo con el reporte más reciente del presidente. Ambos formaban parte del destacamento enviado por Virginia del Oeste como parte del operativo de seguridad en la capital.

Mientras tanto, la investigación se expandió este jueves. El FBI allanó varias propiedades vinculadas al sospechoso, identificado como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, quien, según autoridades federales, ingresó a Estados Unidos en 2021 bajo la Operación Aliados Bienvenidos. Los agentes incautaron teléfonos, computadoras y otros dispositivos electrónicos en su residencia de Washington state, además de entrevistar a familiares.

La fiscal federal de Washington, Jeanine Pirro, señaló que el hombre habría conducido desde la costa oeste antes de emboscar a los guardias durante una patrulla cerca de la Casa Blanca. El sospechoso permanece hospitalizado bajo fuerte custodia tras ser herido en el intercambio de disparos.

El caso es investigado como un posible acto de terrorismo. Funcionarios federales confirmaron que Lakanwal formó parte de una unidad afgana respaldada por la CIA antes de llegar al país. No se ha determinado aún el motivo del ataque.

Trump intensificó este jueves sus críticas a los protocolos de seguridad implementados durante la administración de Joe Biden y reiteró que el ataque demuestra fallas en la revisión migratoria aplicada en 2021. Afirmó que "no existe mayor prioridad de seguridad nacional que controlar quién entra y permanece en nuestro país" .

Tras el tiroteo, el gobierno ordenó revisar todos los casos de asilo aprobados bajo la administración Biden, así como autorizaciones de residencia de ciudadanos de 19 países. La suspensión de solicitudes de inmigración para afganos, anunciada anoche, continúa vigente.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó además el despliegue de 500 soldados adicionales en la capital, que se sumarán a los más de 2 mil elementos enviados como parte de la estrategia federal de seguridad.