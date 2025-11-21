La Administración Federal de Aviación pidió “máxima precaución” a aeronaves que operen en Venezuela y alrededores, ante la intensificación de maniobras militares de EU y Caracas.

La Administración Federal de Aviación de EU (FAA, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia a la aviación civil que transita por el espacio aéreo de Venezuela, ante el incremento de la actividad militar y el deterioro de las condiciones de seguridad en ese país sudamericano.

En una notificación dirigida a aerolíneas y operadores privados, la autoridad aérea pidió mantener un “nivel máximo de precaución” para todos los vuelos que sobrevuelen o tengan operaciones en territorio venezolano, al señalar posibles amenazas contra la seguridad de las aeronaves “en todas las altitudes”, desde el despegue y el aterrizaje hasta las maniobras en tierra.

La recomendación quedó formalizada mediante un NOTAM específico para las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, principal terminal aérea de Venezuela. Según la FAA, los riesgos no se limitan al espacio aéreo, sino que también alcanzan instalaciones aeroportuarias y áreas de estacionamiento de aviones, en un entorno de tensión creciente en la región.

Paralelamente, el presidente de EU, Donald Trump, afirmó en entrevista con la cadena Fox News que prevé sostener una conversación con el mandatario venezolano Nicolás Maduro “en un futuro no muy lejano”. Sin adelantar el contenido de ese eventual diálogo, dijo que tiene “algo muy específico” que comunicarle y aseguró que su gobierno seguirá “muy involucrado” en el manejo de la crisis venezolana.

¿Cómo responde Estados Unidos ante la crisis venezolana?

Las declaraciones se dan mientras Washington mantiene una operación militar ampliada en el Caribe y zonas aledañas, oficialmente orientada a combatir el narcotráfico. Bajo el nombre de “Lanza del Sur”, el Pentágono desplegó portaaviones, buques de guerra y aeronaves furtivas, y ha reportado ataques contra más de una veintena de embarcaciones presuntamente ligadas al tráfico de drogas, con un saldo de al menos 80 personas muertas. Hasta ahora, EU no ha presentado pruebas públicas que vinculen directamente a todas esas naves con actividades de contrabando de estupefacientes.

En el terreno diplomático, el Departamento de Estado anunció que el lunes entrará en vigor la designación del llamado Cártel de los Soles —que, según Washington, estaría encabezado por Maduro y altos mandos venezolanos— como organización terrorista extranjera. La lista incluye a otros grupos ya catalogados como terroristas, entre ellos el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, acusados de operar redes de tráfico de drogas y violencia en el hemisferio.

La dependencia subrayó que ni Maduro ni sus colaboradores son considerados representantes legítimos del pueblo venezolano y defendió las nuevas sanciones como parte de una campaña para “contener la amenaza” que atribuye a esas estructuras criminales.

En respuesta a la escalada de presión política y militar, el gobierno venezolano anunció medidas de defensa interna. En un mensaje televisado, Nicolás Maduro informó sobre el despliegue de “armamento pesado y misiles” en el corredor que conecta Caracas con el estado de La Guaira, donde se ubica Maiquetía.

El mandatario mostró un mapa del eje estratégico y habló de un “plan de defensa integral” que, afirmó, incluye organización comunitaria “calle por calle” y la utilización coordinada de distintos sistemas de armas. Aseguró que existe un arsenal disponible para milicianos y milicianas movilizados y que, desde agosto, más de ocho millones de personas se habrían incorporado a las filas de la milicia tras el inicio del despliegue militar estadounidense en la zona.