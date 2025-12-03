Por su apoyo operativo con “Niño Guerrero”, Estados Unidos impuso sanciones financieras a Jimena Araya, quién actualmente vive en Ciudad de México.

Estados Unidos impuso sanciones financieras a la actriz, modelo y DJ venezolana Jimena Romina Araya Navarro, conocida como Rosita, por presuntamente mantener una relación sentimental y brindar apoyo operativo a Héctor Rusthenford Guerrero Flores , alias Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua, organización considerada terrorista por la Administración de Donald Trump.

El Departamento del Tesoro señaló que Araya forma parte de una red que habría proporcionado “apoyo material” al grupo criminal, surgido en el penal de Tocorón y actualmente expandido por Sudamérica.

“Bajo la presidencia de Trump, los cárteles terroristas brutales ya no pueden operar con impunidad en nuestras fronteras”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Agregó que las operaciones del Tren de Aragua representan “una grave amenaza” para Estados Unidos.

El Departamento de Estado también anunció que la recompensa por información que lleve a la captura de Niño Guerrero aumentó a 5 millones de dólares.

Lo ayudó a escapar de prisión

De acuerdo con el reporte oficial, se cree que 'Rosita' mantiene una relación con Niño Guerrero y que incluso lo habría ayudado a escapar de la prisión de Tocorón en 2012. Ese mismo año, la actriz fue detenida en Venezuela por el caso, aunque recuperó su libertad días después.

Araya, de 42 años, nació en Maracay y alcanzó popularidad en Venezuela gracias a programas de humor como Cheverísimo y ¡A que te ríes!. En redes sociales acumula 3.5 millones de seguidores en Instagram y 260 mil en TikTok, donde comparte contenido personal y ocasionalmente imágenes de su hijo, de dos años.

El Tesoro estadounidense asegura que la DJ se ha presentado en discotecas de Colombia y que parte de los ingresos generados habrían sido utilizados para financiar al Tren de Aragua. Una de las sedes identificadas es el club Maiquetía VIP, en el sur de Bogotá.

Además, Araya aparece como accionista de la empresa venezolana Global Import Solutions SA y, según su perfil de Facebook, actualmente reside en Ciudad de México.

¿Quién es “Niño Guerrero”?

Héctor Rusthenford Guerrero Flores, nacido en 1983 en Maracay, es identificado como el responsable de transformar al Tren de Aragua de una pandilla carcelaria a una organización criminal regional. Estados Unidos indica que mantiene control sobre la prisión de Tocorón, minas de oro en Bolívar, rutas de droga en la costa Caribe, y pasos fronterizos clandestinos entre Venezuela y Colombia.

El líder criminal está casado con Wendy Marbelys Ríos Gómez, también vinculada a actividades ilícitas, según autoridades estadounidenses.