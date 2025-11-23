De acuerdo con las autoridades sanitarias, el fallecido fue la primera persona en el mundo en contraer el virus H5N5, una cepa que hasta ahora sólo había sido detectada en animales.

El Departamento de Salud del Estado de Washington informó que un residente del condado de Grays Harbor que recibía tratamiento contra la gripe aviar H5N5 falleció el día viernes.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, el fallecido fue la primera persona en el mundo en contraer el virus H5N5, una cepa que hasta ahora sólo había sido detectada en animales.

"Ninguna otra persona involucrada ha dado positivo en la prueba de gripe aviar. Las autoridades de salud pública continuarán monitoreando a cualquier persona que haya estado en contacto cercano con el paciente para detectar síntomas y asegurar que no se haya producido la propagación entre personas" , señaló.

El paciente falleció el viernes tras permanecer hospitalizado desde principios del mes de noviembre.

La autoridad informó que en su patio trasero había una bandada de aves domésticas mixtas que, según las pruebas, pudo provocar un contagio.