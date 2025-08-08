A partir del 2 de septiembre de 2025, todos los solicitantes de visa no inmigrante, incluidos menores de 14 años y adultos mayores de 79, deberán presentarse a una entrevista con un cónsul, con pocas excepciones específicas detalladas por el Departamento de Estado.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una actualización importante en el proceso de obtención de visas no inmigrantes: a partir del 2 de septiembre de 2025, menores de 14 años y personas mayores de 79 dejarán de estar exentos de entrevistas consulares, como era permitidos hasta ahora.

Solo unos cuantos grupos continuarán siendo elegibles para una exención de entrevista:

Solicitantes de visas diplomáticas u oficiales (categorías A‑1, A‑2, C‑3 excluyendo personal de servicio, G‑1 a G‑4, NATO‑1 a NATO‑6 y TECRO E‑1).

Renovaciones de visas B‑1, B‑2, B1/B2 o Border Crossing Card/Foil para mexicanos, siempre y cuando:

Se realicen en el país de nacionalidad o residencia

Haya sido mayor de 18 años al expedirse la visa anterior

No cuenten con rechazos de visa sin resolución

No presenten inhabilidades aparentes

Además, los oficiales consulares mantendrán la facultad de solicitar la entrevista de manera discrecional en cualquier caso.

Intento por avanzar hacia una mayor seguridad y control

Esta medida significa el fin del programa popular como “Dropbox”, que permitía renovaciones de visado sin entrevista presencial. La imposición de entrevistas para casi todos los solicitantes busca aumentar el nivel de escrutinio y reducir posibles lagunas de seguridad, aunque podría generar mayores tiempos de espera y mayor demanda en los consulados.

La Embajada de EU en México informó sobre estos cambios en sus canales oficiales y en la sección de visas del sitio mx.usembassy.gov, donde se indican los nuevos requisitos junto con las citas disponibles y el proceso actualizado.