La administración Trump suspendió de inmediato los trámites migratorios y de asilo para ciudadanos afganos tras identificar al sospechoso del ataque como un hombre llegado en 2021.

La administración del presidente Donald Trump anunció este miércoles por la noche la suspensión inmediata de todos los trámites de inmigración y solicitudes de asilo de ciudadanos afganos, tras confirmarse que el sospechoso del ataque contra dos elementos de la Guardia Nacional en Washington es originario de Afganistán y llegó al país en 2021.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos informó que la medida aplicará de manera inmediata y que los procesos quedan congelados mientras se realiza una revisión adicional de los protocolos de seguridad y verificación de antecedentes. El anuncio se produjo horas después de que Trump endureciera su postura hacia los ciudadanos afganos en un mensaje grabado desde Florida.

El mandatario calificó el ataque, ocurrido el miércoles por la tarde a unas cuadras de la Casa Blanca, como "un acto de terror" y responsabilizó a la administración de su antecesor, Joe Biden, al señalar que el sospechoso ingresó al país bajo la Operación Aliados Bienvenidos, implementada tras la retirada estadounidense de Afganistán.

"Debemos volver a examinar a cada extranjero que ha entrado a nuestro país desde Afganistán" , afirmó.

"The hearts of all Americans tonight are with those two members of the West Virginia National Guard and their families…



We will make America totally safe again, and we will bring the perpetrator of this barbaric attack to swift and certain justice." — President Trump

Trump también describió el tiroteo como un "acto de odio y maldad", al tiempo que ordenó a su gobierno revisar nuevamente los expedientes de los afganos que llegaron durante ese periodo. Su mensaje refuerza la línea de seguridad nacional que ha caracterizado su gestión durante su segundo mandato.

Por su parte, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, advirtió que este tipo de hechos "no se tolerará", especialmente por haberse registrado a poca distancia de la Casa Blanca, y reiteró que se desplegarán 500 militares adicionales en la capital para reforzar la seguridad.

Los dos elementos de la Guardia Nacional heridos en el ataque permanecen en estado delicado en distintos hospitales, sin una actualización oficial sobre su evolución. El FBI mantiene abierta la investigación para determinar el motivo del supuesto atacante y establecer si el caso tiene vínculos con terrorismo internacional.