Ryan Wedding es un ex-snowboarder y presunto líder de una red de narcotráfico que, según informes, se esconde en México bajo protección del Cártel de Sinaloa.

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, anunció una operación policial conjunta con el director del FBI, Kash Patel, para localizar a Ryan James Wedding, ex atleta olímpico acusado de liderar una red de narcotráfico con presencia internacional.

Las autoridades estadounidenses aseguran que el llamado “narcoterrorista” se oculta en territorio mexicano y que recibe protección del Cártel de Sinaloa. Por esta razón, el Departamento del Tesoro emitió sanciones en su contra.

Sancionado por el Departamento del Tesoro

Este miércoles, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó sanciones económicas contra Wedding, quien representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City.

“Hoy exponemos la red de socios y cómplices de Ryan Wedding, uno de los criminales y narcotraficantes más notorios que aún evaden la justicia”, declaró John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.

Wedding figura en el Top 10 de los más buscados por el FBI, y el Departamento de Estado ofrece hasta 10 millones de dólares por información que lleve a su captura, la recompensa más alta entre los fugitivos de la lista.

Según autoridades estadounidenses, Wedding enfrenta cargos federales por su presunta participación en tres asesinatos, una conspiración internacional de tráfico de cocaína y por liderar una empresa criminal continua. De acuerdo con el FBI, el fugitivo ha ordenado docenas de asesinatos en Estados Unidos, Canadá y América Latina, además de mover toneladas de cocaína desde Colombia y México hacia Norteamérica.

La red en México y por el mundo

Según el Tesoro, Wedding opera en México con apoyo de varios colaboradores clave:

Edgar Aaron Vázquez Alvarado, “el General” : exagente mexicano acusado de brindarle protección y ubicar objetivos; es dueño de tres empresas mexicanas ahora sancionadas.

: exagente mexicano acusado de brindarle protección y ubicar objetivos; es dueño de tres empresas mexicanas ahora sancionadas. Miryam Andrea Castillo Moreno : esposa de Wedding, señalada por lavar dinero y participar en actos violentos.

: esposa de Wedding, señalada por lavar dinero y participar en actos violentos. Carmen Yelinet Valoyes Flórez : acusada de operar una red de prostitución y asistir en el asesinato de una testigo federal en enero de 2025.

: acusada de operar una red de prostitución y asistir en el asesinato de una testigo federal en enero de 2025. Daniela Alejandra Acuña Macías: novia colombiana del fugitivo, quien habría recibido cientos de miles de dólares y colaborado en obtener información de rivales.

La red de Wedding también incluye un esquema de lavado de dinero que opera entre Canadá, Italia, Reino Unido y México. Entre los implicados destacan empresas italianas y británicas dedicadas a motocicletas y autos de alta gama también fueron sancionadas. El FBI incluso incautó un Mercedes CLK-GTR modelo 2002, valuado en 13 millones de dólares, propiedad de la organización.

En el comunicado, el FBI menciona como colaboradores a Rolan Sokolovski, joyero canadiense que habría movido millones en criptomonedas y blanqueado fondos mediante su negocio “Diamond Tsar”, y al ex fuerzas especiales italiano Gianluca Tiepolo, encargado de manejar vehículos de lujo y administrar propiedades a nombre propio para ocultarlas.

Con las nuevas designaciones, todos los bienes y cuentas vinculados a Wedding y sus colaboradores quedan bloqueados en Estados Unidos, por lo que cualquier persona o empresa que intente hacer negocios con ellos podría enfrentar multas y cargos penales. El Tesoro aclaró que estas medidas buscan cortar el acceso financiero a la red criminal y presionar para su desmantelamiento.