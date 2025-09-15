El expresidente Donald Trump informó que fuerzas militares de Estados Unidos atacaron un barco presuntamente cargado con drogas proveniente de Venezuela, con saldo de tres personas muertas.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el Ejército estadounidense llevó a cabo un nuevo ataque contra una embarcación presuntamente utilizada para transportar drogas desde Venezuela, con un saldo de tres personas fallecidas.

El propio Trump dio a conocer la acción a través de una publicación en redes sociales, sin detallar la ubicación exacta ni el tipo de embarcación interceptada.

Este ataque se suma a otro ocurrido hace dos semanas, cuando la administración de Trump reportó la destrucción de una lancha rápida que, según la versión oficial, trasladaba narcóticos desde Venezuela. Ese operativo dejó 11 muertos.

Los anuncios se producen en medio de la estrategia de Trump para endurecer la política de seguridad en la región y reforzar la lucha contra el narcotráfico. Hasta el momento, el Gobierno venezolano no ha emitido una reacción oficial sobre este último ataque.

Con este nuevo operativo, Estados Unidos acumula dos acciones militares en menos de un mes contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en Venezuela, con un saldo total de 14 personas muertas.



