El gobierno etíope confirmó este lunes tres muertes por Marburgo y mantiene bajo vigilancia a más de un centenar de contactos, tras declarar un brote en la región de Omo.

Etiopía confirmó este lunes la muerte de tres personas que habían contraído el virus de Marburgo. El anuncio se dio tres días después de que las autoridades declararan un brote en la región de Omo, en el sur del país.

El Ministerio de Salud informó que, además de los casos confirmados, se investigan tres fallecimientos adicionales con posible relación con la enfermedad. Las autoridades señalaron que no hay casos activos, pero mantienen medidas de prevención en marcha.

La ministra de Salud, Mekdes Daba, explicó que el gobierno ha realizado pruebas a 17 casos sospechosos y que 129 personas que estuvieron en contacto con los casos confirmados permanecen aisladas y bajo monitoreo.

Un equipo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de los CDC de África fue desplegado para apoyar las labores de diagnóstico y control. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacó la respuesta "rápida" del gobierno etíope para contener el brote.

Debido a la cercanía de la zona afectada con Sudán del Sur, el Ministerio de Salud sursudanés emitió un aviso dirigido a residentes de cuatro condados, recomendando reforzar la higiene y evitar el contacto con fluidos corporales. El director de CDC África, Jean Kaseya, advirtió que el brote representa una preocupación debido a la fragilidad del sistema de salud sursudanés.

El virus de Marburgo es un patógeno hemorrágico altamente contagioso, perteneciente a la misma familia que el Ébola. Se transmite por contacto directo con fluidos corporales o superficies contaminadas y puede ser mortal en hasta 88 por ciento de los casos sin tratamiento.

La OMS ha documentado brotes previos en países como Ruanda, Tanzania, Guinea Ecuatorial, Angola, Congo, Kenia, Sudáfrica, Uganda y Ghana.

Efectos y síntomas del virus de Marburgo

El virus de Marburgo provoca una fiebre hemorrágica aguda que avanza con rapidez si no se atiende. Los primeros síntomas suelen aparecer entre dos y 21 días después del contagio e incluyen fiebre alta, dolor muscular intenso, debilidad extrema, diarrea y vómitos.

A medida que progresa la enfermedad, los pacientes pueden desarrollar sangrados internos y externos, afectaciones hepáticas y un deterioro acelerado del estado general. En casos graves, la pérdida severa de sangre, el choque circulatorio y la falla orgánica múltiple pueden conducir a la muerte.

Actualmente, no existe un tratamiento ni vacuna autorizados contra el virus, por lo que la atención se centra en manejo de síntomas, hidratación y soporte clínico para reducir la mortalidad, que puede alcanzar hasta el 88% en ausencia de cuidados médicos oportunos.