Horas después de la detención de Bolsonaro por orden de la Corte Suprema de Brasil, el presidente de EU anunció que prevé reunirse pronto con el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

El presidente de EU, Donald Trump, calificó de “muy malo” el arresto preventivo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y anunció que prevé reunirse "muy pronto" con el actual mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro fue detenido horas antes en su residencia de Brasilia por orden de la Corte Suprema, que busca "garantizar el orden público" ante el riesgo de fuga.

La detención del exjefe de Estado brasileño se produjo a las 06:00 h, cuando agentes federales ejecutaron la orden judicial y lo trasladaron a dependencias policiales. Bolsonaro se encontraba bajo arresto domiciliario desde el 4 de agosto, tras incumplir medidas cautelares en la causa por intento de golpe de Estado.

La decisión de la Corte Suprema de Brasil fue adoptada por mayoría de cuatro votos a uno. El juez Alexandre de Moraes, relator del proceso, fundamentó la prisión preventiva en indicios graves de que Bolsonaro intentaba evadir la justicia.

El tribunal señaló que la convocatoria de una manifestación frente a su domicilio, promovida por su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, podría haber facilitado la huida del exmandatario, quien portaba una tobillera electrónica.

La prisión preventiva no implica el inicio inmediato de la ejecución de la condena.

Bolsonaro, de 70 años, fue sentenciado el 11 de septiembre por la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal.

Fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por liderar una organización criminal armada que intentó impedir la toma de posesión de Lula da Silva tras las elecciones de 2022.

La defensa de Bolsonaro expresó su “profunda perplejidad” y anunció la presentación de un recurso, argumentando que la prisión preventiva “pone en riesgo la vida” de su cliente debido a su delicado estado de salud.



