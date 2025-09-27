Sucedió durante un mitin político del actor indú Vijay, quien se encuentra en campaña electoral

Una estampida durante un mitin político en el estado sureño de Tamil Nadu, India, provocó la muerte de al menos 36 personas e hirió a otras 50, informó el ministro de Salud del estado, Ma Subramanian, la noche del sábado. Entre los fallecidos se encuentran ocho niños.

El incidente ocurrió durante un mitin encabezado por Vijay, actor convertido en político y fundador del partido Tamilaga Vettri Kazhagam, en el distrito de Karur.





Interrupción del mitin

Vijay detuvo su discurso al notar que los asistentes caían desmayados y alertó a los trabajadores del evento.

Según autoridades locales, la estampida se desató cuando un grupo de seguidores cayó al intentar acercarse al autobús del actor, quien llegó con horas de retraso al evento.

“Treinta y una personas murieron y más de 50 se encuentran hospitalizadas” , declaró V. Selvaraj, un alto cargo policial de Karur.

VIDEO | TVK leader Vijay pauses speech in Karur, distributes water to people, arranges for ambulance for those in the crowd feeling suffocated.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/uCBNuilCBZ — Press Trust of India (@PTI_News) September 27, 2025

Otros funcionarios reportaron que 58 personas fueron trasladadas a hospitales tras desmayarse en medio de la multitud.

“Las noticias que llegan de Karur son preocupantes”, escribió el ministro principal de Tamil Nadu, MK Stalin, en X, la red social anteriormente conocida como Twitter. Stalin anunció que se había ordenado asistencia médica urgente y el envío de 44 médicos desde distritos cercanos.

El primer ministro de India, Narendra Modi, calificó el incidente como “profundamente triste” en una publicación en la misma red social.





Vijay, actor convertido en político

En Tamil Nadu, algunas estrellas de cine gozan de un estatus casi divino y muchos se han convertido en políticos.

Vijay, quien se retiró de la actuación en 2024, inició su campaña electoral este mes de cara a las elecciones estatales que se celebrarán a principios del próximo año.

El candidato expresó su dolor y solidaridad con las víctimas en X: