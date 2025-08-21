El Departamento de Estado anunció que todos los titulares de visas estadounidenses están sujetos a una evaluación continua y que, de encontrarse causales de inelegibilidad, los documentos serán revocados e incluso podría aplicarse la deportación.

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó este jueves que se encuentran bajo revisión los registros de más de 55 millones de extranjeros con visas vigentes, con el fin de detectar posibles causales de revocación o violaciones a las normas migratorias que puedan derivar en deportaciones.

En una respuesta escrita a The Associated Press, la dependencia explicó que todos los portadores de visas están sujetos a un proceso de “evaluación continua” que busca identificar cualquier señal de inelegibilidad.

De acuerdo con la autoridad, en caso de encontrarse irregularidades, la visa será cancelada y, si la persona se encuentra dentro del país, quedará sujeta a deportación.

Causales de revocación

El Departamento de Estado indicó que la revisión se centra en detectar:

Estadías mayores al vencimiento de la visa

Actividad delictiva

Amenazas a la seguridad pública

Participación en actividades terroristas

Apoyo a organizaciones terroristas

“Revisamos toda la información disponible como parte de nuestro proceso de evaluación, incluidos registros de aplicación de la ley o de inmigración, así como cualquier otro dato que surja tras la emisión de la visa que indique una posible inelegibilidad”, puntualizó la dependencia.