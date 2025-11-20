El enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, ha discutido con el asesor de Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, un plan de 28 puntos que contempla concesiones territoriales de Ucrania y la reducción de sus capacidades militares.

Estados Unidos ha presentado a Rusia un nuevo plan de paz de 28 puntos para poner fin a la guerra en Ucrania, el cual, según adelantos de prensa, contempla concesiones de territorio ucraniano, así como la reducción de las capacidades y el tamaño de su Ejército.

De acuerdo con medios estadounidenses, el documento se organiza en cuatro grandes bloques: paz en Ucrania, garantías de seguridad, seguridad en Europa y el futuro de las relaciones de Estados Unidos tanto con Rusia como con Ucrania.

Contactos discretos entre enviados de Trump y Putin

El enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, ha debatido durante las últimas semanas el contenido del plan con Kirill Dmitriev, asesor del presidente ruso Vladimir Putin, en encuentros descritos como discretos y “de fondo”.

Dmitriev celebró tras reunirse con Witkoff en Miami, a finales de octubre, que “la parte rusa está siendo escuchada de verdad”, según declaraciones recogidas por la prensa internacional.

Por ahora, se está a la espera de la postura oficial de Kiev sobre varios puntos del borrador, especialmente los relacionados con la cesión de territorio, considerados extremadamente delicados en un contexto en el que las fuerzas ucranianas enfrentan nuevas ofensivas rusas en el este del país.

Rubio confirma el plan y habla de “concesiones difíciles”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, prácticamente confirmó la existencia del plan al publicar un mensaje en sus redes sociales, en el que subrayó que una paz duradera solo será posible si ambas partes aceptan “concesiones difíciles pero necesarias”.

Rubio afirmó que “poner fin a una guerra compleja y mortífera como la de Ucrania exige un amplio intercambio de ideas serias y realistas” y aseguró que Washington está elaborando y seguirá elaborando “una lista de posibles ideas para poner fin a esta guerra, a partir de las aportaciones de ambas partes del conflicto”.

Concesiones clave: territorio y capacidad militar

Aunque los detalles completos no se han hecho públicos, distintos reportes señalan que el plan contempla que Ucrania ceda parte de su territorio a Rusia y acepte recortes en su aparato militar, incluida la limitación de ciertos tipos de armamento y restricciones a su capacidad ofensiva.

Analistas consultados por medios internacionales han advertido que estas condiciones serían vistas en Kiev como una erosión de su soberanía y podrían generar rechazo tanto dentro de Ucrania como entre sus aliados europeos.

Kiev y aliados, entre la cautela y el rechazo

Hasta ahora, el gobierno ucraniano no ha dado su aval al esquema. Funcionarios en Kiev han calificado versiones preliminares del plan como “absurdas” e “inaceptables”, al considerar que pueden buscar dividir a los aliados de Ucrania o presionarla para aceptar concesiones territoriales que ha rechazado de manera reiterada.

En paralelo, en Europa crecen las dudas sobre una fórmula de paz que surja de conversaciones bilaterales entre Washington y Moscú sin la plena participación de autoridades ucranianas, lo que, advierten, podría debilitar la posición de Kiev en la mesa de negociación.